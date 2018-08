Conflict tussen Canada en Saoedi-Arabië over mensenrechten escaleert

De Saoedische regering zette de Canadese ambassadeur het land uit, nadat Canada zich solidair toonde met de arrestatie mensenrechtenactivist Samar Badawi. Zij is de zus van de eerder gevangengenomen activist en schrijver Raif Badawi, en heeft een Canadees paspoort.

'Canada zal altijd opkomen voor de bescherming van de mensenrechten, waaronder vrouwenrechten en de vrijheid van meningsuiting waar ook ter wereld', zegt Freeland.

Aanleiding

Freeland twitterde afgelopen donderdag dat ze erg verontrust was over de arrestatie van Samar Badawi. Ook beloofde ze dat 'Canada zich zal blijven inzetten voor de vrijlating van zowel Raif als Samar'. De Canadese ambassade in Riyad deed hier een schepje bovenop en eiste de "onmiddellijke vrijlating" van Badawi en 'alle andere vreedzame mensenrechtenactivisten'. Badawi pleit voor een einde aan de verplichte mannelijke voogdij die geldt voor vrouwen in haar thuisland, en dat ligt gevoelig in Saoedi-Arabië.

Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken liet vervolgens in een reactie weten niet opgezet te zijn met de 'flagrante inmenging' van Canada. De Saoedische ambassadeur werd teruggeroepen uit Canada, en de Canadese ambassadeur moest het land uit. Ook legde de golfstaat alle handel met het Noord-Amerikaanse land stil.

Nu kunnen inwoners dus ook niet meer naar Canada vliegen met de grootste luchtvaartmaatschappij van Saoedi-Arabië. Sinds 2013 zorgde het bedrijf voor een directe verbinding met Canada. De maatschappij heeft laten weten dat voor reizigers alternatieve reisopties zullen worden gezocht. Ook neemt het annuleringskosten voor zijn rekening, en kunnen gedupeerde reizigers de ticketprijs vergoed krijgen.