Condooms passen op het station

“We willen dat iedereen de mogelijkheid heeft de condoom op een leuke en laagdrempelige manier te ontdekken”, legt Hanna Bos van Soa Aids Nederland uit. Want jongeren hebben weliswaar later seks, ze hebben wel meer wisselende contacten en het condoomgebruik neemt af. In 2017 gebruikte iets meer dan de helft van de jongeren een condoom, in 2009 was dat nog 80 procent. “We weten niet precies hoe dat komt, misschien doordat de angst voor hiv verminderd is? Of omdat de landelijke voorlichtingscampagne in 2011 gestopt is?”

Dat er gegiebeld wordt is niet erg, zegt con­doom­ad­vi­seur Erwin Fisser. Dan wordt er in ieder geval over gepraat, dat is ook winst

Hoewel ze niet kan zeggen of het aantal soa’s ook stijgt door verminderd condoomgebruik, hoopt ze dat de winkel de condoom populairder maakt. “De condoom is gewoon de allerbeste manier om je te beschermen tegen een soa.”

Calorieën Twee tienermeiden staan te giebelen voor de vitrines. Ze rekenen een proefpakketje van 2,50 af. Dat er gegiebeld wordt is niet erg, zegt condoomadviseur Erwin Fisser. “Dan wordt er in ieder geval over gepraat, dat is ook winst.” Al de hele dag praat hij met bezoekers en geeft hij advies. En wat vraagt men zoal over condooms? “Hoe belangrijk is de juiste maat van een condoom, hoe kun je hem het beste afrollen...” Maar ook: “Hoeveel calorieën zitten er in aardbeienglijmiddel?”

