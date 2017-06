Concerten Guus Meeuwis gaan door na verdachte situatie vrijdagavond

Een 29-jarige man uit Amsterdam werd gisteravond aangehouden toen hij aan het filmen was bij de ingang van het PSV-stadion, waar Meeuwis op dat moment zijn Groots Met een Zachte G-concert verzorgde. De man had geen verklaring voor zijn gedrag en geen kaartje voor het concert.

Omdat hij bij de politie bekend is, werden eenheden uit de Brabantse provincie en ver daarbuiten ingezet. Boven de stad vloog lange tijd een politiehelikopter en de politie op de grond droeg bomvesten en was zwaar bewapend. De alertheid was al extra opgeschroefd na de aanslag in Londen.

"In het stadion is er geen sprake geweest van een dreiging", aldus de organisatie achter het concert. "Wel heeft de politie ons verzocht om het concert met een aantal nummers te verlengen en de mensen nog even bij ons te houden. Dat hebben wij gedaan."

De politie zal extra middelen inzetten om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen, want: "De veiligheid van onze bezoekers is altijd onze hoogste prioriteit geweest en zal dat ook altijd zijn."

EO-jongerendag Bij de ingang van de EO-Jongerendag in Arnhem zijn betonblokken neergezet om een terreuraanslag te helpen voorkomen. Het is de eerste keer dat zo'n maatregel is genomen bij de GelreDome, aldus de Gelderlander. De EO verwacht zaterdag ongeveer 20.000 bezoekers op het feest zaterdag. Het thema is Fear not, oftewel: vrees niet.

