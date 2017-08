Concert in Rotterdam afgelast vanwege terreurdreiging

Over de informatie die aan de basis lag van het besluit zegt de politie alleen dat die "dermate serieus'' was dat het optreden werd afgeblazen. De situatie is onder controle, meldt de politie.

Er is niemand opgepakt. De politie doet onderzoek en er is "nauw overleg'' tussen burgemeester Ahmed Aboutaleb, de politiechef en de hoofdofficier van justitie.

Op Twitter liet de Maassilo, de evenementelocatie waar het concert zou plaatsvinden, al eerder weten dat het concert zou zijn afgelast 'in verband met een terreurdreiging'.

Nadat het bericht over de dreiging binnenkwam, werd het gebouw ontruimd. Dat was nog ruim voor aanvang van de show. De deuren zouden om 19.30 uur opengaan en het concert zou een uur later beginnen. "De meeste mensen zullen nog onderweg zijn geweest'', zei een medewerkster van organisator Rotown.

Er stond vanavond een optreden gepland van Allah-Las, een popgroep uit Californië. De zaal zou om 19.30 opengaan voor bezoekers. In het voorprogramma stond de Turks-Nederlandse groep Altin Gün.

