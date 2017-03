Computer zoekt naar emotie en nieuws in de twittermassa

Wie wil weten wat er nú in de wereld gebeurt, een journalist bijvoorbeeld, moet niet op Google zoeken maar op Twitter. Miljoenen tweets lezen kan hij echter niet. De computer kan dat wel, en die kan daarin nieuwswaardige gebeurtenissen zien aankomen en de emoties herkennen die gebeurtenissen oproepen.

Dat blijkt uit onderzoek van taaltechnoloog Florian Kunneman, die morgen promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Kunneman zette zijn onderzoek breed op. Bewust, want als je weet naar welke gebeurtenis je zoekt, een Turkse demonstratie in Rotterdam bijvoorbeeld, dan is het niet zo moeilijk. Maar Kunneman liet de computer in vele miljoenen tweets zoeken naar allerhande gebeurtenissen, van 'spontane' demonstraties tot geplande voetbalwedstrijden. "Door de computer naar het twitterverkeer te laten kijken, zie je ook gebeurtenissen aankomen waaraan je niet direct denkt, zeg: een regionale bijeenkomst voor linkshandigen."

Emoties in de hastags

Kunneman liet de computer niet kijken naar de aantallen berichten over een onderwerp, want daarmee loop je achter de feiten aan. Het meest getwitterd wordt er immers tíjdens een gebeurtenis, terwijl het je om de aanloop gaat. De computer keek daarom naar verwijzingen in de tijd in tweets en naar bepaalde woorden. Zo was te zien dat als er veel wordt getweet over 'kaartjes', de wedstrijd over vier dagen zal worden gespeeld.

Zelfs de mens heeft moeite met het ontdekken van een achterliggende emotie in berichtjes van 140 tekens

Volgende stap was te kijken welke emoties gebeurtenissen oproepen. Dat is voor een computer niet eenvoudig, emotieloos als hij is. Zelfs de mens heeft moeite met het ontdekken van een achterliggende emotie in berichtjes van 140 tekens. Maar Twitter biedt een bruikbaar handvat: de hashtag, het hekje plus categorie of trefwoord. De onderzoeker ging voor verscheidene hashtags na of die overeenkwamen met de emotionele inhoud van de tweet, en of de computer geheel zelfstandig in staat was diezelfde emotie te herkennen in andere tweets.

Dat blijkt te werken, voor sómmige hashtags. Een heel bruikbare hashtag is #zinin, die bijvoorbeeld voorkomt in berichten over een komend concert of festival.

Zijn tegenhanger, #geenzin, werkt juist níet. Je vindt hem vaak onderaan berichten waarin het over huiswerk gaat, zegt Kunneman, maar anders dan #zinin is hij niet direct te koppelen aan de tekst van de tweet zelf.

Dat heeft te maken met onze taal, die meer woorden heeft om positief vooruit te kijken dan negatief. Kunneman: "Je zegt: ik ga morgen lekker naar een concert. Maar je zegt niet: ik ga níet lekker huiswerk maken."

#zinin is een hashtag die overeenkomt met de emotionele inhoud van de tweet. #fml heeft dat ook: fuck my life. #geenzin is eerder een toevoeging aan de tweet en niet een samenvatting van het bericht zelf. En op #omg is helemaal geen peil te trekken; o my god wordt geplakt op allerlei emoties, positief én negatief. Een computer die wijs moet worden uit tweets kan er niets mee.