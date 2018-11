Computer gaat juryleden helpen bij het beoordelen van een turnoefening

Stelt u zich eens voor. Epke Zonderland, olympische finale in Tokio 2020. Vlak voor zijn oefening op de rekstok steekt hij even zijn arm omhoog. Hij groet niet de jury, maar een computer.

Op een groot beeldscherm kijkt het publiek mee. De toeschouwers zien groene cijfers bij een gelukt element, rode cijfers bij een misser. Na de afsprong komt zijn score meteen in beeld. 15.100. Geen discussie over mogelijk, de robotjury heeft het allemaal al berekend. Zonderland haalt voorlopig de hoogste score, wie gaat daar nog overheen?

Hoogstwaarschijnlijk wordt dit scenario in Tokio nog geen werkelijkheid. Maar wie weet kan het in Parijs, op de Spelen van 2024, al wel.

Nu beoordeelt de jury een oefening op het oog. Er komt slechts af en toe een computer aan te pas, als er protest ingediend wordt. “In dat geval bekijkt de supervisor een oefening terug op beeld om te beoordelen of een protest wordt toegekend of niet.”

De internationale turn­federatie FIG heeft besloten dat juryleden voor­taan hulp krijgen van een 3D-­lasertechniek bij het jureren. Het systeem wordt vanaf de WK van volgend jaar in Stuttgart ­gebruikt. “Het idee is dat de elementen sneller worden herkend en gewaardeerd door een computer”, zegt de Nederlander Jitske Vasbinder, die regelmatig op internationale toernooien jureert. Volgens Vasbinder wordt de sport door het hulpmiddel eerlijker. Het zou turnen voor het publiek ook ­begrijpelijker kunnen maken.

Slowmotion

Vasbinder denkt dat zo’n 3D-systeem in de toekomst ingezet kan worden om turnen aantrekkelijker te maken voor het publiek. “Het zou mooi zijn als je straks op een groot scherm in slowmotion ziet hoe bijvoorbeeld een salto achterover gemaakt wordt.”

Om turnen te snappen is de kijker nu aangewezen op Hans van Zetten, de ‘turnstem’ van Nederland die voor de NOS commentaar geeft. Van Zetten spreekt over dingen als de externe amplitude, de afstand tussen het lichaamszwaartepunt en de omgeving, zoals de vloer. Of de interne amplitude, de ruimte tussen de ledematen.

Het klinkt prachtig, maar zou nog meer tot de verbeelding spreken als daar beeld bij zou zijn om te zien wat hij precies bedoelt. Zo ver is het nog lang niet, maar de 3D-lasertechniek kan dat misschien wel mogelijk maken.

Met drie camera’s wordt een oefening gesplitst in duizenden afzonderlijke afbeeldingen. Elke hoek kan exact worden berekend. Zo kan de computer meten hoe netjes een oefening wordt uitgevoerd. Als een arm net niet helemaal recht is, betekent dat aftrek in punten. De moeilijkheidsgraad kan ook worden beoordeeld, omdat de computer elementen herkent en weet hoeveel ze waard zijn.

In het turnen is er geregeld kritiek op de beoordeling, zoals bij elke jurysport. Om de sport eerlijker te maken had Morinari Watanabe, de Japanse FIG-voorzitter, al eerder beloofd met behulp van moderne technologie tot een meer eerlijke sport te komen. Hij hoopt met de 3D-techniek een stap in de goede richting te zetten.

Voorlopig is de computer een hulpmiddel, het is niet de bedoeling dat juryleden volledig door computers worden vervangen.