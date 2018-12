Complete chaos rond vliegveld Gatwick door drones, leger ingezet om te assisteren

De strijdkrachten gaan de politie nu ondersteunen met gespecialiseerde apparatuur, berichten Britse media. Defensie gaf niet prijs om wat voor apparatuur het gaat. De drones zijn woensdag voor het eerst gesignaleerd en doken later nogmaals op. Het lukte de politie tot dusver niet de bestuurders op te sporen.

Minister Gavin Williamson (Defensie) zegt dat het leger beschikt over “unieke” capaciteiten, die normaliter niet zomaar zouden worden ingezet. “We zijn hier om alles te doen zodat we de luchthaven zo snel mogelijk kunnen heropenen”, zei hij volgens de BBC. Ondertussen worden restricties op nachtvluchten tijdelijk opgeheven om het vliegverkeer zo snel mogelijk weer op gang te krijgen.

Honderdduizend passagiers

Meer dan honderdduizend passagiers hebben sinds gisteren vertraging of verhindering opgelopen door het verstoorde vliegverkeer. Met de kerstdagen voor de deur is het één van de drukste weken van het jaar, voor het even buiten Londen gelegen Gatwick. Het is het tweede vliegveld van Groot Brittannië, en qua drukte het achtste van Europa. Het vliegveld fungeert onder andere als knooppunt van budgetmaatschappij Easyjet. Deze maatschappij heeft tot nader order al haar vluchten van en naar Gatwick geannuleerd.

Premier Theresa May heeft laten weten dat de regering maatregelen onderzoekt om dergelijke verstoringen in de toekomst te voorkomen. Ook heeft ze haar medeleven uitgesproken voor alle reizigers die hun kerstplannen in het water zien vallen door de chaos.