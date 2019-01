Compensatie voor treinreizigers wegens softwareprobleem bij Intercity Direct

Het wil maar niet lukken met de hogesnelheidslijn (HSL). Opnieuw heeft spoorbedrijf NS te maken met een tegenslag: een fout in de software van de zogeheten Traxx-locomotieven van de Intercity Direct en de Intercity Brussel, die moeilijk is op te lossen. Deze softwarebug leidt nog altijd tot tien gestrande treinen per week, met de nodige hinder als gevolg.

Vandaar dat de NS zo’n 7000 reizigers met een abonnement op het HSL-traject gaat compenseren. Van de 612 euro die zij betalen voor hun abonnement, krijgen ze eenmalig 100 euro terug, zo maakte de NS dinsdag bekend. Andere reizigers worden er ook op attent gemaakt dat zij bij vertraging een deel of het hele bedrag van hun kaartje kunnen terugvragen.

Plotseling remmen De NS en Traxx-fabrikant Bombardier dachten vorig jaar een oplossing te hebben gevonden voor de softwarebug. Maar een update leidde in december niet tot het gewenste resultaat. Nog altijd kan daardoor een trein op de HSL vanuit het niets gaan remmen totdat hij tot stilstand komt, zei NS-machinist Wieger Mulder gisteren op een persbijeenkomst. “Zo’n gestrande trein moet vervolgens helemaal opnieuw worden opgestart, wat in het gunstigste scenario twintig minuten duurt, maar vaak langer. Ook ander treinverkeer ondervindt daar hinder van.” En dus is het momenteel met een score van 80 procent slecht gesteld met de punctualiteit van de HSL. De inschatting is dat de punctualiteit op zo’n 83 procent uitkomt als de softwarefout uit het systeem wordt gehaald. Bombardier heeft ondertussen een mogelijke nieuwe oplossing voor het softwareprobleem, maar het is nog niet zeker dat of die wél gaat werken. Als het probleem blijft bestaan, kan het zijn dat de NS eind van het jaar de overheidsnorm van een punctualiteit van 84,1 procent niet halen. De Traxx-locomotieven worden in de loop van 2021 vervangen door de Intercity Nieuwe Generatie (IC NG). Met de komst van deze nieuwe trein, is het softwareprobleem sowieso opgelost. Maar vanwege het belang van de reiziger en de norm van het ministerie, kunnen de NS daar niet op wachten. Vanwege het belang van de reiziger en de norm van het ministerie, kunnen de NS niet wachten op de komst van de Intercity Nieuwe Generatie

Punctualiteit Ondertussen is een verbeterteam bezig om ook op andere vlakken te zorgen voor meer punctualiteit en een lagere uitval. Alle grote verbetermaatregelen zijn echter al doorgevoerd. De NS proberen toch nog winst te behalen door reservediensten van machinisten en conducteurs. Als er iets misgaat, zitten zij al in uniform klaar om bij te springen. Het wordt ook spannend hoe het straks gaat met de IC NG. Deze treinen zijn eigenlijk de opvolger van de Fyratreinen, die in januari 2013 na enkele weken van het spoor werden gehaald vanwege de slechte prestaties. De Traxx-locomotieven werden in de tussentijd ingezet als vervanging van de Fyra, maar zijn van oorsprong niet ontworpen om op het Nederlandse hogesnelheidstraject te rijden. Dit is al niet ideaal, maar de hogesnelheidslijn heeft ook nog te kampen met problemen aan de infrastructuur. Eerder berekenden NS en ProRail al dat er 700 miljoen euro nodig is om de punctualiteit op de hogesnelheidslijn op het niveau te krijgen van de rest van het spoor. Vooralsnog staat deze uitgave echter niet op de overheidsbegroting.

