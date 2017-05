Communicatiechef Witte Huis stapt op

Het aftreden van Mike Dubke komt op een moment dat president Trump overweegt zijn mediastrategie te veranderen. Op 18 mei heeft Dubke zijn ontslag al bij zijn baas ingediend, maar hij wilde in ieder geval aanblijven tot na Trumps eerste buitenlandse reis. Dubke zei dat hij het een eer vond om voor Trump te werken en dat de reden van zijn ontslag persoonlijk is.

Het blijft onduidelijk of de communicatiechef onder druk is gezet door Trump. Maar dat de man niet binnen het mediateam van de president paste was al langer bekend. De Republikein was een outsider, niet uitgesproken loyaal aan Trump. Hij was aangenomen om discipline te brengen in de pr-organisatie en werkte nauw samen met Trumps woordvoerder Sean Spicer.

Moeizame start Trump wijt zijn moeizame start als president deels aan de communicatiestrategie van zijn medewerkers in het Witte Huis. Hij is van plan de tactiek te veranderen nu hij steeds verder onder vuur komt te liggen vanwege de vermeende banden van zijn campagneteam met Rusland. Vandaag bevestigde Trumps advocaat, Michael Cohen, dat hij zich moet verantwoorden voor twee onderzoekscommissies van het Congres. Ook hij wordt ervan verdacht contact te hebben gehad met het Kremlin. Cohen die verklaarde niet in te gaan op het verzoek, werd begin dit jaar genoemd in een artikel in The New York Times. Hij zou aan de basis staan van een omstreden vredesplan voor Oekraïne. Daarin staat dat de Oekraïners in een referendum mogen beslissen of een deel van Oost-Oekraïne, nu in handen van de rebellen, geleast mag worden aan Rusland. Cohens vermeende banden komen bovenop het nieuws uit The Washington Post van dit weekend. De krant meldde dat Trumps adviseur en schoonzoon Jared Kushner na de presidentscampagne een geheime communicatielijn had opgezet met Moskou zodat de Amerikaanse geheime dienst geen informatie zou kunnen onderscheppen.

Minder persconferenties Om nieuwe onthullingen op dit vlak te voorkomen, is Trump van plan minder persconferenties te organiseren. Dat betekent dat woordvoerder Spicer een stapje terug moet doen. Want Trump zou nu zelf één keer in de twee weken vragen van de media willen beantwoorden. Ook gaan er geruchten dat Trump twee oud campagnemedewerkers wil aanstellen die de Russische connecties stelselmatig moeten ontkennen. David Bossie en Corey Lewandowski zouden ook vaker grote bijeenkomsten waar Trump spreekt voor grote groepen burgers moeten organiseren, een tactiek die goed werkte tijdens de campagne. De twee bezochten maandag het Witte Huis, maar medewerkers ontkennen dat dit iets te maken heeft met een eventuele aanstelling.

