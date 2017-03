Commissie onderzoekt contacten Trump-kamp en Rusland

Voorzitter van de 'Intelligence committee' Adam Schiff © AP

Uit de publicatie in de New York Times blijkt dat bronnen in onder andere Nederland melding maken van die geheime ontmoetingen. De krant schrijft dat functionarissen in het Witte Huis een spoor van informatie hebben achtergelaten over die contacten, omdat ze bang waren dat Donald Trump die informatie zou verdoezelen zodra hij president zou zijn.



De Republikeinse president heeft altijd ontkend dat er contact is geweest met de Russen. Volgens hem is het nepnieuws dat door de Amerikaanse inlichtingendiensten is verzonnen. Het is voor Amerikaanse burgers verboden met buitenlandse regeringen te onderhandelen namens de VS.



In de onderzoekscommissie die nu is samengesteld zitten ook Republikeinen. Zij hebben ook ingestemd met het onderzoek dat antwoord moet geven op de vragen of Rusland inderdaad actief contact heeft gehad met mensen uit het Trump-kamp voordat Trump president werd.

Minister van Justitie

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions, die in die hoedanigheid opdracht moest geven voor een dergelijke onderzoekscommissie, blijkt zelf twee keer contact te hebben gehad met de Russische ambassadeur. Het nieuws van de Washington Post wordt bevestigd door het ministerie. Sessions heeft die ontmoetingen verzuimd te melden toen hij genomineerd werd als minister.



In februari moest Michael Flynn al het het veld ruimen omdat hij in het geheim met de Russische ambassadeur in Washington over de Amerikaanse economische sancties had gesproken en daarover had gelogen.

