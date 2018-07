Commissie Amerikaanse Senaat concludeert: Rusland mengde zich in verkiezingen

Dat maakte het hoofd van de inlichtingencommissie, de Republikeinse senator Richard Burr, samen met zijn Democratische collega Mark Warner bekend.

Burr verklaarde dat de commissie de afgelopen zestien maanden de bronnen en analyses heeft bekeken waarop de inlichtingendiensten hun conclusies baseren. Volgens hem is er geen reden om aan de conclusies te twijfelen. Trump trok al herhaaldelijk de vaststellingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten in twijfel, die van mening zijn dat Rusland zich in de presidentsverkiezingen mengde.

De Democratische Warner zei dat de pogingen van Rusland om de verkiezingen te beïnvloeden 'grondig en verfijnd' waren. Doel was het vertrouwen van het publiek in het democratische proces te ondergraven, Trump te helpen en zijn Democratische concurrente Hillary Clinton te beschadigen.

Huis van Afgevaardigden

Het werk van de inlichtingencommissie van de Senaat, waarin Republikeinen en Democraten nauw samenwerkten, staat in schril contrast met dat van haar evenknie in het Huis van Afgevaardigden. Ook die laatste commissie, die wordt geleid door een politieke medestander van Trump, onderzocht de vermoedelijke Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen en kwam tot de conclusie dat hier geen bewijs voor is.

Poetin had geen voorkeur voor Trump boven Clinton, meldde de grotendeels Republikeinse commissie van het Huis van Afgevaardigden in april van dit jaar. Trump meldde toen via Twitter opgetogen te zijn over deze conclusie. Op de bevindingen van de Senaatscommissie heeft hij nog niet gereageerd.

Over een paar dagen ontmoet de Republikeinse Trump zijn Russische collega Vladimir Poetin.