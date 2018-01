Commissaris René Paas weet nu: ‘Zware aardbevingen kunnen nog steeds’

“Nou”, zegt hij, “één nieuw inzicht dan: zware aardbevingen behoren nog steeds tot de mogelijkheden.”

Lees verder na de advertentie

De afgelopen tijd merkte Paas dat her en der in den lande de ernst van de situatie in Groningen wat werd gerelativeerd. “Als ik vertelde dat er nog steeds heel vaak aardbevingen voorkomen, lichte weliswaar, kreeg ik verbaasde reacties. Maar vaak werd er dan meteen gezegd: maar dat waren dus líchte. Dat kan nu niet meer.”

'Ik weet al hoe die schade eruitziet, iederéén weet hoe die eruitziet, we hebben het al zo vaak meegemaakt'

In het provinciehuis, waar Paas aan het werk was, is de beving niet gevoeld, elders in de stad wel. Ambtenaren hoorde hij al zeggen: “Ik ga vanavond maar niet naar huis, ik ga liever morgen overdag, als ik bij daglicht kan zien hoe groot de schade is”. Zelf is hij van plan snel te gaan kijken in het bevingsgebied. “Maar ik weet al hoe die schade eruitziet, iederéén weet hoe die eruitziet, we hebben het al zo vaak meegemaakt. En ik weet ook hoe de vuistdikke dossiers eruitzien van mensen die met die schade opgescheept zitten.”

De vorige zware beving, vijf jaar geleden in Huizinge, leidde tot 80.000 schadeclaims. Grofweg een zesde daarvan is nog steeds niet afgehandeld. “De frustratie is enorm. De mensen hebben er niet om gevraagd dat er bij hen onder de grond gerommeld wordt, ze krijgen er ook niets voor terug. Behalve dit soort fall out.”

Het moet dus sneller, het moet beter. “Je hebt maar één kans om het goed te doen. Verpruts je die, dan nemen de frustratie en de onzekerheid nog veel verder toe.”

Paas haalt minister Wiebes (VVD, economische zaken) aan, die in november sprak van ‘Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties’. “Groningen draait daarvoor op. Maar wij kunnen dit niet oplossen, niet op eigen kracht.”

Lees ook: Zware aardbeving van 3.4 in Noordoost-Groningen