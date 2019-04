Commissariaat eist ‘Yvon Jaspers-protocol’ van KRO-NCRV

Die presenteerde het programma ‘Onze Boerderij’, terwijl ze ook de pr-activiteiten deed voor veevoer-multinational For Farmers. De inhoud van het programma en de reclame-uitingen lijken erg op elkaar.

Lees verder na de advertentie

Na een publicatie in Trouw dat de gelijkenissen blootlegde, stelde het commissariaat een onderzoek in. Dat komt nu tot de conclusie dat KRO-NCRV de regels uit de Mediawet die gelden voor nevenactiviteiten aan de laars lapt. Omdat de omroep onvoldoende transparant is en de afwegingen waarom Jaspers deze nevenfunctie mocht hebben niet schriftelijk vastlegde, kan het commissariaat ook niet beoordelen of die afweging juist is geweest.

Het commissariaat dwingt daarom de KRO-NCRV dit alsnog te doen. Daarmee wordt in Hilversum een soort ‘Yvon Jaspers-protocol’ geïntroduceerd, dat geldt voor alle programma’s. Mocht de KRO-NCRV dit niet uitvoeren, dan volgt alsnog een boete. Veevoedergigant ForFarmers heeft inmiddels alle banden met Jaspers eenzijdig verbroken.

Volgens het Commissariaat is er bij ‘Onze Boerderij’ geen sprake van een aantoonbare overtreding van de regels rondom sluikreclame, sponsoring en het dienstbaarheidsverbod. De verantwoordelijkheid rond sluikreclame of belangenverstrengeling ligt ook bij de omroep, niet bij Jaspers.

In een persverklaring van het Commissariaat wordt het oordeel over de omroep als volgt weergegeven: “KRO-NCRV is onvoldoende zorgvuldig is geweest bij het beoordelen van de nevenfunctie van Yvon Jaspers. Daarnaast is niet transparant op grond van welke overwegingen KRO-NCRV deze nevenfunctie heeft goedgekeurd. Gezien de raakvlakken van de nevenfunctie met de programma’s die door Yvon Jaspers worden gepresenteerd, was er alle reden om hier zorgvuldig op toe te zien. Door dit niet te doen, houdt KRO-NCRV zich niet aan artikel 2:178 van de Mediawet, dat toeziet op de deugdelijke bedrijfsprocessen bij publieke omroepen. KRO-NCRV maakt zichzelf en haar medewerkers hierdoor kwetsbaar voor mogelijke belangenverstrengeling en vergroot het risico op dienstbaarheid. Het Commissariaat heeft KRO-NCRV ter verantwoording geroepen en duidelijk gemaakt dat artikel 2:178 van de Mediawet en de Beleidsregels governance en interne beheersing beter moeten worden nageleefd en er een goed werkend intern bedrijfsproces moet komen.”