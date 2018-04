Commerciële DNA-bank nekt Golden State Killer

De man die eerder deze week in de Amerikaanse stad Sacramento werd opgepakt omdat hij de 'Golden State Killer' zou zijn, is na meer dan dertig jaar gevonden via een commerciële DNA-bank. De politie trof in een dergelijke 'genealogie-bank', waar mensen DNA achterlaten om meer over hun genetische achtergrond te weten te komen of verwanten te vinden, het erfelijk materiaal aan van een ver familielid van de dader.

Na een puzzeltocht kwamen de onderzoekers uit bij de 72-jarige Joseph James D. in Sacramento. Zij wisten vervolgens op heimelijke wijze diens DNA in handen te krijgen, dat ze konden matchen met DNA dat in de jaren zeventig en tachtig was aangetroffen op de misdaadlocaties.

De Golden State Killer was berucht door de enorme wreedheid waarmee hij te werk ging - in één geval sloeg hij een slachtoffer dood met een stuk hout

D., een oud-politieman, zou verantwoordelijk zijn voor meer dan vijftig verkrachtingen en twaalf moorden in Californië, begaan tussen 1976 en 1986. De Golden State Killer was berucht door de enorme wreedheid waarmee hij te werk ging - in één geval sloeg hij een slachtoffer dood met een stuk hout. Hij begon met het verkrachten van alleenstaande vrouwen, maar stapte later over op getrouwde vrouwen. Die verkrachtte hij in het bijzijn van hun man, om ze vervolgens beiden te vermoorden.

Zorgen Mogelijk stopte de verdachte na 1986 met zijn misdadenreeks omdat in die periode DNA-onderzoek in zwang kwam, iets waar hij als oud-agent waarschijnlijk van op de hoogte was. Privacy-deskundigen maken zich zorgen over de onderzoeksmethode die tot de arrestatie van D. leidde. Het Amerikaanse OM heeft niet vrijgegeven welke genealogie-bank is bekeken, maar duidelijk is dat er geen privacywetgeving is die agenten ervan weerhoudt dergelijke informatie te achterhalen en te gebruiken bij hun onderzoek. Officier van justitie Steve Mercer vertelde aan persbureau AP dat mensen die hun DNA afstaan aan een commerciële instelling nog minder privacybescherming hebben dan veroordeelde criminelen van wie het DNA is afgenomen. Terwijl diezelfde mensen door hun DNA achter te laten 'genetische informanten' worden over het erfelijk materiaal van hun familie. D. wordt ook verdacht van meer dan honderd inbraken, en een daarmee samenhangende moord in 1975. Daarvan zijn geen DNA-sporen bekend. Daarom onderzoeken agenten het huis van de verdachte nu op gestolen spullen en vingerafdrukken.