Commando's stoppen onveilige oefeningen na dodelijk ongeluk

De interne opleidingen voor de special forces van het Korps Commandotroepen liggen zo goed als stil en commando's mogen tijdens oefeningen niet meer met scherp schieten. Alleen zo kan de veiligheid van de betrokkenen worden gewaarborgd.

Met deze maatregelen reageert de leiding van het korps op het snoeiharde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat drie weken geleden verscheen. De raad onderzocht de dood van een 35-jarige instructeur-in-opleiding, vorig jaar maart tijdens schietoefeningen op de oefenlocatie van de Politieacademie in Ossendrecht. Twee dagen nadat dat rapport verscheen, liet commandant Jelte Groen van het Korps Commandotroepen per e-mail aan zijn meerdere weten dat hij geen opleidingen meer draait tot er volledig orde op zaken is gesteld.

Gelekte e-mail De e-mail van Groen lekte gisteren uit via 'RTL Nieuws' en het nieuws werd daarop bevestigd door het ministerie van defensie. Het korps 'neemt het zeker voor het onzekere', zegt een woordvoerster. Het ministerie laat tegelijkertijd weten dat de maatregelen van Groen de operationele inzetbaarheid van het korps niet aantasten. De verwachting is dat aan het eind van het jaar de interne opleidingen weer kunnen worden hervat. Het besluit tast de operationele inzetbaarheid van het korps niet aan, zegt het Ministerie van Defensie De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde in zijn rapport van vorige maand vast dat de oefening waarbij de 35-jarige instructeur-in-opleiding omkwam, had plaatsgevonden in een ongeschikt schiethuis. De man had, hoewel hij nog in opleiding was, geen begeleiding. Er was geen toezicht en ook geen lesmateriaal. De instructeur werd gedood door meerdere kogels; die gingen dwars door een houten wand heen waar hij achter stond, uit het zicht van de mannen aan wie hij les gaf.

Slechte materiaalsituatie De commando's dringen al jaren aan op een eigen schiethuis en de aanvraag daarvoor is ook al goedgekeurd, maar de bouw laat op zich wachten. Daarom oefenen ze op een locatie van de politie. Veiligheidsvoorschriften voor schietbanen zijn er niet, ontdekte de OVV. Ze moeten wel gekeurd worden, maar dat was in Ossendrecht niet gebeurd. De oefeningen in Ossendrecht waren al opgeschort, maar elders oefenden commando's tot voor kort nog wel met scherp. Ook die oefeningen zijn nu door Groen geschrapt. Hij wil eerst zeker weten dat alles goed geregeld is en de veiligheid goed in documenten is gewaarborgd. Daartoe is hij 'nog steeds niet in staat gebleken', schrijft hij. "Dit feit, gekoppeld aan de zeer slechte materiaalsituatie én het gebrek aan de juiste faciliteiten voor sommige opleidingen hebben me doen besluiten om alle interne opleidingen stop te zetten als daar geen correcte en volledige onderbouwing voor op papier staat."

Speciaal voor de gevaarlijkste missies Het Korps Commandotroepen is opgericht in 1942. Commando's voeren de gevaarlijkste missies uit, vaak in het geheim en vaak in vijandelijk gebied. Vooral sinds het einde van de Koude Oorlog zijn ze veelvuldig ingezet, onder meer in het voormalige Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Mali en ook in het gebied van Islamitische Staat. Het kan gaan om verkenningen, offensieve acties (hinderlagen, sabotage) of militaire ondersteuning en training. Ook horen contra-terrorisme en bevrijdingsacties van bijvoorbeeld gegijzelde toeristen tot het takenpakket.

