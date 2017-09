Commando's doen aangifte tegen Defensie na dodelijk schietongeluk in Ossendrecht

De commando's doen aangifte naar aanleiding van een dodelijk ongeluk vorig jaar, waarbij een 35-jarige instructeur bij een schietoefening in Ossendrecht om het leven kwam toen hij achter een dun doek stond terwijl er met scherp geschoten werd. In een rapport over het ongeval oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat het schiethuis waar de oefening werd gehouden niet was gekeurd en dus niet had mogen plaatsvinden. Ook hadden geen van de betrokken instructeurs de benodigde kwalificaties om deze gevechtsoefening te leiden, constateerde de OVV.

Volgens het AD stellen de commando’s die Defensie voor de rechter willen slepen dat het ongeval in Ossendrecht niet op zichzelf staat. De afgelopen tijd kwamen onthullingen naar buiten over onveilige werkomstandigheden binnen de krijgsmacht. Eerdere brandbrieven daarover naar Den Haag zijn volgens de vijf onbeantwoord gebleven.

Volgens de groep commando’s moet Hen­nis-Plas­schaert aftreden, wil Defensie nog ‘geloofwaardig zijn’.