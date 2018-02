Combinatiedeal VodafoneZiggo levert meer klanten op

De combicampagne lijkt te werken. Eind vorig jaar had 22,5 procent van de Ziggo-huishoudens ook minimaal een Vodafone-abonnement. In het vierde kwartaal, dus sinds de fusie, groeide het aantal huishoudens dat zowel mobiele als vaste diensten afnam met bijna 100.000.

Dit blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van het concern. De inzet op gecombineerde abonnementen heeft echter wel een prijs. In het vierde kwartaal van 2017 was de omzet 5 miljoen lager dan een jaar eerder. De omzet van VodafoneZiggo daalde in 2017 met 4 procent naar ongeveer 4 miljard euro. De winst zakt met 36 procent tot 193 miljoen euro.