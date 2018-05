Columnisten doen het goed op de wc

Verder heb ik van de definitie van privacy vooral opgestoken dat daarin het recht besloten ligt om met rust gelaten te worden. Dat zou ik mijn werkgever ook graag voorhouden.

Maar goed, datalekken moeten natuurlijk bestreden worden en privacy is kostbaar en beschermwaardig, hoewel ik die privacy hier met zekere regelmaat prijsgeef, in de overtuiging dat het bijzondere en unieke niet zelden samenvalt met het exemplarische en het gedeelde.

Als ik hier vermeld dat mijn eerste gang na het ontwaken de stoelgang is, is dat dan het weggeven van mijn privacy of moet ik daar dan als verbijzondering aan toevoegen hoeveel tijd ik op dat 'privaat' doorbreng of met welke innerlijke monoloog?

Ik wil ermee volstaan te zeggen dat het privaat van één vierkante meter met gesloten deur maar mét buitenraampje voor mij ook even een leescel is, een zelfverkozen detentie, waarin ik krantenkoppen snel of columnisten doorneem. Columnisten, beknopt en recht op hun doel af, doen het goed op de wc. Het is evenwel omgekeerd mogelijk dat ook het Klein Verslag in brede kring gelezen wordt op een porseleinen pot. Ik kan daarmee leven.

Kakhuizen, beerputten en grachten als open riolenschetsen met een luchtje

Eerlijk gezegd was ik niet over het privaat begonnen als niet de post een boekje had gebracht met de titel 'Holy Shit!', geschreven door Jaffe Vink, wel bekend in deze contreien; Jaffe (ik gebruik zijn voornaam uit oude genegenheid) was bedenker en chef van het prachtkatern Letter & Geest, dat onder zijn leiding allengs tegendraadser en scherper werd dan de krant lief was.