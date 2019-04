Columnist Babah Tarawally wil niet met het vingertje naar de lezer wijzen

“Mijn bedoeling is dat mensen geleidelijk wakker geschud worden. Geleidelijk, want het is niet mijn bedoeling ze in de verdediging te laten schieten. Ik wil niet polariseren, ik wil mensen verbinden met elkaar. Op een hele prettige manier.”

“Ik wil de lezers bewust laten worden van de gemarginaliseerde groepen in de samenleving. In die lagen van de bevolking gebeurt zo veel, maar is er geen aandacht voor. Ik probeer met mijn columns hun verhaal te vertellen. Op mijn eigen manier, met de nodige humor. Ook als het om moeilijke verhalen gaat. Want ik geloof dat humor geneest.

“In plaats van mijn mening direct te ventileren probeer ik eerst tot tien te tellen en alles te verwerken voordat ik het opschrijf. Ik wil niet dat mensen zich aangevallen voelen, dat is niet mijn bedoeling. Ik wil mensen over dingen na laten denken en hun mening laten bijstellen. Er is niemand die het absolute gelijk heeft. Je eigen mening bijstellen is ook een manier van beschaving.”

“Uiteindelijk dacht ik: de maatschappij is zo aan het polariseren, mijn stem is nodig om die polarisering een halt toe te roepen. Door de manier waarop ik dingen verwoord, hoop ik dat mensen de andere kant gaan snappen, op een ongedwongen manier. Zodat ze op een andere manier gaan kijken naar de samenleving.

“Ik twijfelde, omdat ik geen zin heb in alle beledigingen – of bedreigingen – die columnisten krijgen als ze hun mening uiten. Daarnaast vraagt een column schrijven ook veel van je als persoon. Je bent er niet alleen mee bezig in die twee uur dat je schrijft, maar zo’n column blijft de hele week door je hoofd spoken.

“Ik kijk bijna nooit op Twitter. Daar zit de oorlog. Iedereen kan elkaar daar gewoon afmaken en daar heb ik gewoon geen zin in. Mensen zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk dat ze niet willen luisteren naar mensen met een andere mening. Dan schieten ze meteen in de verdediging, want hun mening is de enige juiste.”

“We leven in een maatschappij waarin mensen het gevoel hebben dat ze hun mening moeten laten gelden. Twitter en Facebook zijn zo nadrukkelijk aanwezig. Iedereen heeft een mening en denkt dat die mening de waarheid is.

“Ik ben nu 23 jaar in Nederland en heb dit land ook op een hele andere manier meegemaakt. Mijn achtergrond is een onderdeel van mij en dat komt zeker terug in mijn columns. Maar ik wil niet ingedeeld worden in een hokje. Ik ben niet alleen het vluchtelingenverhaal, of het discriminatieverhaal. Ik maak dingen mee en die zet ik in mijn columns.”

“Ik haal de kennis in mijn columns uit de filosofie van Ubuntu: Ik ben omdat wij zijn. Ik ben er heel erg van overtuigd dat je alleen mens bent door de mensen om je heen. Dat is een filosofie die mij leidt: hoe ik mijn leven inricht, hoe ik mij tot de ander verhoud en hoe ik verbinding maak. Die filosofie houdt mij wel scherp. Ik word niet snel boos op anderen en val mensen niet aan. Zo ben ik niet. Ik ben meer van de verbinding. Dat kun je ook zien in mijn columns.”

Wanneer ben je eigenlijk met schrijven begonnen? Wilde je altijd al schrijver worden?

“In Sierra Leone schreef ik als kind – ik was denk ik een jaar of 12 - brieven voor mensen die zelf niet konden schrijven. In ruil voor zakgeld. In die brieven zat veel emotie. Ze gingen over honger, over onrecht, over schuldeisers, of mensen die geld vroegen.

Ik merkte dat ik vaak werd gevraagd, vaker dan de jongeren die iets ouder waren. Een oude man zei me ooit: “Mijn zoon wil zijn brieven alleen door jou laten schrijven, want je schrijft zo mooi”. Ik schreef op een andere manier. Als iemand wilde zeggen dat hij honger had, beschreef ik die honger echt en legde ik uit hoe die persoon eruitzag. En aan het einde van die brieven schreef ik dan mijn naam, zodat mensen zagen dat ik die brief had geschreven.

“Tijdens de oorlog heb ik ook veel brieven geschreven, want er waren geen journalisten. Die brieven waren anoniem, want ik was bang dat ik anders gearresteerd zou worden. Toen ik naar Nederland vluchtte, leefde ik zeven jaar lang als asielzoeker en mocht ik niet werken en niks doen. In die periode ben ik ook gaan schrijven, om betekenis te geven aan mijn leven - en tijd te doden. Ik schreef in eerste instantie verhalen voor mezelf. Mijn eerste Nederlandse vriendin zei: ‘Babah je schrijft zoveel mooie dingen, waarom maak je daar niet één lang verhaal van?’

“Dat heb ik toen gedaan. Niet met de bedoeling om het uit te geven, maar mensen die het lazen reageerden enthousiast. Dus heb ik het naar het Nederlands Letterenfonds gestuurd. Mijn Nederlands was nog niet zo goed, dus moest ik vragen om subsidie zodat het boek gecorrigeerd kon worden. Dat verzoek werd gehonoreerd en zo is mijn eerste boek, ‘De God met Blauwe Ogen’, uitgekomen.”