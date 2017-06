Colombiaans ELN verdient geld met gijzelingen als die van Derk Bolt

Het ministerie van buitenlandse zaken bevestigt dat Bolt, presentator van het tv-programma Spoorloos, en zijn cameraman 'tegen hun zin vastgehouden' worden in het noorden van Colombia. Van ontvoering wil buitenlandse zaken niet spreken.

Volgens Colombiaanse media zit de guerillabeweging ELN, het Nationale Bevrijdingsleger, achter de verdwijning. Die groep is actief in de noordoostelijke regio van het land, waar Bolt en Follender zochten naar de familie van een in Nederland geadopteerde Colombiaanse vrouw.

Ook wil het ELN dat gewone Colombianen meer profiteren van oliewinning en andere natuurlijke rijkdommen. Maar in de loop der jaren is de guerillabeweging zich ook gaan toeleggen op drugshandel en ontvoeringen, om zo aan geld te komen.

Het ELN heeft circa 1500 tot 2000 strijders in Colombia. De groep is meer dan vijftig jaar geleden opgericht door marxistische priesters. Zij streefden naar radicale landhervorming in Colombia, zodat arme boeren hun eigen grond zouden krijgen.

Akkoord

De Colombiaanse regering is sinds februari officieel in overleg met het ELN, na eerdere gesprekken achter de schermen. In buurland Ecuador werken onderhandelaars van de guerillabeweging en de overheid aan een akkoord. Maar het ziet ernaar uit dat de onderhandelingen, waarvan het begin enkele malen is uitgesteld, nog lang kunnen duren.

De Colombiaanse regering streeft naar een akkoord voor mei 2018, als er weer presidentsverkiezingen zijn. Maar de rebellen hebben duidelijk gemaakt dat zij zich niet onder druk laten zetten en dat ze geen boodschap hebben aan een deadline van de overheid.

Het grote voorbeeld voor de Colombiaanse overheid is het akkoord met de Farc. Deze grotere guerillabeweging sloot in november vorig jaar, na jaren onderhandelen, in de Cubaanse hoofdstad Havana een akkoord met de Colombiaanse regering. De circa 6000 Farc-rebellen leveren, na ook meer dan vijftig jaar strijd, hun wapens in.

De Colombiaanse bevolking verwierp in een referendum het akkoord dat in augustus vorig jaar werd gesloten tussen de regering en de Farc. Na enkele weken onderhandelen kwamen de partijen met een nieuwe overeenkomst. In de tussentijd kreeg de Colombiaanse president Juan Manuel Santos de Nobelprijs voor de Vrede.

Het ELN houdt strikt vast aan de mar­xis­tisch-le­ni­nis­ti­sche ideologie

Met het ELN is eerder al onderhandeld, in de periode van 2001 tot 2007. Maar die gesprekken leidden niet tot een resultaat. Volgens kenners van de Colombiaanse guerilla is een akkoord met het ELN lastiger te bereiken dan met de Farc. Het ELN zou strikter vasthouden aan de marxistisch-leninistische ideologie.

Het betrekken van de burgerbevolking is belangrijk voor het ELN. De leider van de guerillabeweging, Nicolas Rodriguez, wil dat de lokale bevolking kan meepraten in de onderhandelingen. Bovendien is het ELN een minder strak geleide organisatie dan de Farc.

Het ELN is in verband gebracht met een bomaanslag zaterdag in de Colombiaanse hoofdstad Bogota, waarbij drie mensen om het leven kwamen. Maar de guerillabeweging ontkent dat zij hier iets mee te maken had.

