Collins blinkt uit, met dank aan coach 'Stain' de Gier

Ze noemt hem op z'n Amerikaans 'Stain'. Danielle Collins won nog nooit een partij op een grandslamtoernooi. Maar op de Australian Open, waar ze uit het niets de kwartfinale haalde, is alles ineens anders. Mede dankzij Stijn de Gier, haar 'Stain' dus.

De Gier is een Nederlandse tenniscoach die sinds kort in de begeleidingsstaf van Collins zit. Hij heeft nog nooit een speler op het niveau van een Grand Slam gecoacht. Samen vormen ze een winning team.

Collins speelt bij haar debuut op de Australian Open de sterren van de hemel. Ze komt de baan op met een houding alsof ze bij de absolute top van de wereld hoort. In de eerste ronde versloeg ze Julia Görges, daarna moest Sachia Vickery eraan geloven en vervolgens stuurde ze Caroline Garcia naar huis. De grootste overwinning boekte de nummer 35 van de wereld in de vierde ronde gisterochtend op Melbourne Park.

Collins maakte gehakt van de nummer twee van de wereld Angelique Kerber. De drievoudig grandslamwinnares uit Duitsland wist zich geen raad met het alles-of-niets-spel van Collins. Ze werd alle hoeken opgestuurd en kreeg geen kans zelf iets uit te halen. Met de vernederende setstanden van 6-0 en 6-2 op het scorebord pakte Kerber gedesillusioneerd haar tas in. Collins had er nog geen uurtje voor nodig gehad.

Dolle weken

En dat allemaal mede dankzij De Gier, een tennisleraar uit Den Bosch. In een skypegesprek met de NOS vertelt hij over zijn dolle weken in Melbourne. Hij kwam via een vriend, Peter Lucassen, op het pad van Collins. Lucassen werkt soms voor de Amerikaanse tennisbond. De bond belde met de vraag of Lucassen iemand voor Collins wist. De Gier zat toen toevallig naast zijn vriend in de auto. Hij tikte hem aan en zei dat hij wel beschikbaar was. Vlak voor Kerst volgde een skypegesprek met Collins. De rest is geschiedenis.

De 25-jarige Amerikaanse werd niet zoals veel topspelers door haar ouders bij een dure tennisacademie afgezet om goed te worden. Ze leerde tennissen in een park in de buurt waar haar moeder altijd ging hardlopen. Daar sloeg de jonge Collins tegen een muurtje tot een paar senioren haar hadden gespot en vroegen of ze mee wilde dubbelen. Van het één kwam het ander.

Collins had talent maar speelde in haar jeugd geen internationale toernooien omdat haar ouders dat niet konden betalen. Ze kreeg wel een studiebeurs om op collegeniveau tennis te spelen. Langzaam maar zeker bereidde Collins zich daar voor op de wereldtop. Ze werd tweevoudig kampioen op de Universiteit van Virginia en slaat nu wereldtoppers van de baan.