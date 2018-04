College voor de Rechten van de Mens: kabinet discrimineert arbeidsbeperkten

Het College voor de Rechten van de Mens kan zich niet vinden in het plan van staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken dat ertoe leidt dat mensen met een beperking minder dan het minimumloon betaald kunnen krijgen. De toezichthouder vindt de voorgenomen verandering botsen met het recht op gelijke behandeling.

Welke knelpunten ziet het College voor de Rechten van de Mens?

Het College vindt het problematisch dat er minder tot geen mogelijkheid meer is tot pensioenopbouw, geen mogelijkheid een cao-loon te verdienen en dat er geen toegang is tot werknemersverzekeringen (WW). Op die punten is sprake van een achteruitgang, die in strijd is met het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap, tenzij de staat daar goede redenen voor heeft. Dat lijkt nu niet het geval, zegt het College. Er is geen gebrek aan geld, het kabinet wil het geld alleen anders besteden.

"Loondispensatie is op meerdere fronten nadelig. Dat deze verslechtering hen treft, omdat ze een beperking hebben, is niet in overeenstemming met het recht op gelijke behandeling. Werk is een manier om volwaardig mee te doen in de samenleving. Als zij minder dan het minimumloon betaald krijgen, zal dat leiden tot gevoelens van minderwaardigheid en het idee niet voor vol te worden aangezien. Terwijl juist de werkplek een plaats moet zijn waar gelijkwaardigheid de norm is", aldus het College in een toelichting.