Collega Kiwi wil gewoon collega Julie heten

Het ergste: haar baas was ermee begonnen, daarna namen de andere werknemers het over. Savage zegde uiteindelijk haar baan op en klaagde haar baas aan.

Maar een Australische rechter heeft nu bepaald, dat de term ­‘Kiwi’ nog geen discriminatie inhoudt. Savage had geen nadeel ondervonden zoals omschreven wordt in de Australische Wet gelijke behandeling.

Bovendien, zo voegde de rechter eraan toe, wordt de term ‘Kiwi’ in Nieuw-Zeeland eerder als een teken van affectie opgevat. “De term Kiwi is in zichzelf niet beledigend.”

Snipstruis

De kiwi, in het Nederlands ‘snipstruis’, is de nationale vogel van Nieuw-Zeeland. En inderdaad, wie door het nieuws uit Nieuws-Zeeland bladert, komt termen tegen als Kiwi dollar om de nationale munt te omschrijven, of ­Kiwi coach voor de bondscoach bij het rugby. De Nieuw-Zeelandse regering doet er alles aan de term ‘Kiwi’ juist te promoten.

Niki Vincent, de Zuid-Australische commissaris voor gelijke behandeling die de zaak naar de rechter had doorverwezen, legde zich in een interview met ABC Radio Adelaide neer bij de uitspraak. “We willen niet doordraaien. Maar als iemand zich gekwetst voelt door een bijnaam en die niet leuk vindt en vraagt om niet meer zo genoemd te worden, dan is dat wat je doet in een respectvolle arbeidsomgeving, dan noem je degene niet meer zo.”

De baas van de bakkerij waar Julie werkte, Vili Milisits, was blij met de uitspraak. Hij is zelf in 1958 vanuit Hongarije naar Australië verhuisd nadat hij tijdens de Hongaarse opstand van 1956 had weten te vluchten uit zijn moederland. Hij had toen ook allemaal bijnamen moeten verdragen, liet hij na de rechtszaak weten.