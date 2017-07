Coldcase-kalender wegens succes in elke gevangenis

Gevangenen blijken goede tipgevers. De politie kreeg zoveel reacties nadat in januari kalenders met daarop onopgeloste zware misdrijven in vijf penitentiaire inrichtingen werden uitgedeeld, dat nu alle Nederlandse gedetineerden een exemplaar in hun cel krijgen.

In de eerste vijf maanden van dit jaar kwamen bij de politie 160 meldingen over cold cases binnen. Dat is evenveel als normaal gesproken in een heel jaar - al ging ongeveer de helft over de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998, die niet in de kalender staat. Naar aanleiding van die tips, werd in mei het DNA-onderzoek uitgebreid in die zaak.

De politie denkt dat de beloning een belangrijke motivatie is, maar ook gewetensnood

Dat is exemplarisch voor het verloop van coldcase-zaken. Ze kunnen nu beter worden opgelost dan vroeger, zegt woordvoerder van de landelijke politie Robbert Salome: "DNA-onderzoek is verbeterd, moordzaken vanaf 1988 kunnen door verruimde wetgeving niet meer verjaren en de databank groeit".

In twee zaken op de kalender vormden tips de directe aanleiding het onderzoek te heropenen. Op gouden tips staat een beloning van 15.000 euro. Ook strafvermindering is wettelijk gezien mogelijk, maar dat ligt bij het OM, benadrukt Salome. De politie denkt dat de beloning een belangrijke motivatie is, maar ook gewetensnood bij gedetineerden.

Voorbeeld van een onopgeloste zaak in de coldcase-kalender © rv

Verklikker De cold­ca­se-ka­len­der is onderdeel van een breder offensief om aandacht te vragen voor onopgeloste zaken Gedetineerden praten vaak met elkaar over misdrijven, zegt Salome. "Hierdoor is er in gevangenissen veel kennis van onopgeloste zaken. In een cold case was er vaak alleen een toevallige relatie tussen dader en slachtoffer. Daarom zijn tips in cold cases onmisbaar." Uit een steekproef blijkt dat twee van de drie gedetineerden de kalender een goed idee vinden, zegt Salome. Een derde wil geen verklikker zijn en hoeft de kalender niet. Op de kalender staat elke week een andere cold case. Het zijn ernstige misdrijven waar minstens twaalf jaar cel op staat, veelal moorden en vermissingen. De zaken op de kalender zijn geselecteerd vanwege hun maatschappelijke impact, zegt Salome. De zaak die deze week op de kalender staat, is die van de 42-jarige Anand Koebar en de 32-jarige Claudia Yvette Edoo, een dubbele moord uit 2006 die nooit is opgelost. De coldcase-kalender is onderdeel van een breder offensief om aandacht te vragen voor onopgeloste zaken. Tips kunnen ook anoniem of van buiten de gevangenis komen. De cold cases staan ook op de website van de politie, vaak met privéfoto's van het slachtoffer.

