Cold-case kalender ook voor klanten van reclassering

Wat bekend is over de moord staat nu op de jaarkalender 2018 die op grote schaal wordt uitgevent onder (ex)-gedetineerden. En dindagavond krijgt de cold-case hernieuwde aandacht in het programma Opsporing Verzocht.

In 2017 kwamen er zo'n 800 tips binnen over cold-cases. Dat is aanzienlijk meer dan de 164 tips uit 2016 toen er nog geen cold-case kalender beschikbaar was.

De moord op de Amsterdamse is week 39 op de cold-case kalender. 15.000 euro is de beloning voor degene die zoveel informatie geeft dat de moord wordt opgelost. Wat is er bekend? Op 30 september 1992 ging een vriendin even bij de vrouw kijken omdat ze al enige tijd niet bereikbaar was. In de woning trof zij haar vriendin levenloos aan. Het meest opvallende feit uit het onderzoek is dat Hogema-Diepenbrock op 29 september een boek kreeg aangereikt met de titel 'De verrader'. Wie het boek bracht, is onbekend. De onbekende persoon heeft nog wel even gebruik gemaakt van het toilet. Het boek is overigens nooit meer in de woning teruggevonden.

De raadselachtige zaak van de 70-jarige mevrouw Emerentia Hogema-Diepenbrock uit Amsterdam, die in 1992 door geweld om het leven kwam. © Politie - Cold Case kalender 2018

Succes Wegens succes, aldus een politiewoordvoerder, gaan er dit jaar aanzienlijk meer kalenders de deur uit dan de 30.000 van 2017. De oogst van het afgelopen jaar is dat negen zaken uit de kalender door tips opnieuw zijn opgepakt. In totaal kwamen er zo'n 800 tips binnen over cold-cases. Dat is aanzienlijk meer dan de 164 tips uit 2016 toen er nog geen cold-case kalender beschikbaar was. Van die 800 tips gingen er 78 over kalenderdossiers. En daarvan waren 32 tips bruikbaar. Tot een uitbetaling van een beloning voor de tip die leidt tot een oplossing is het nog niet gekomen. Er was in totaal 800.000 euro beschikbaar aan beloningen. Op de kalender staan 52 dossiers. Ze hebben gemeen dat de nabestaanden nog altijd leven in onzekerheid over wat hun dierbaren is overkomen. Op de kalender staan 52 dossiers. Ze hebben gemeen dat de nabestaanden nog altijd leven in onzekerheid over wat hun dierbaren is overkomen. Soms is niet meer bekend dan dat iemand is verdwenen en dat de omstandigheden waaronder argwaan wekken. Welk dossier op de kalender staat bepalen de speurders. De politie geeft wel als signaal dat ze "cold-cases nooit laat rusten". Van de nieuwe serie wordt verwacht dat er een gerede kans op een oplossing is. In de Cold Case kalender 2018 ook een terugblik op zaken van vorig jaar. © Politie - Cold Case kalender 2018

Veel kennis De cold-case kalender - een variant op een idee uit de Verenigde Staten waar een kaartspel met daarop onopgeloste moorden in omloop is gebracht onder gevangenen - is gebaseerd op de gedachte dat onder delinquenten veel kennis is over delicten. De kunst is om ze daarover ook te laten verklaren. Volgens Jaap Brandligt, directeur van de vereniging die het blad Bonjo uitgeeft voor bajesklanten, is de bereidheid om te praten niet groot. Bonjo besteedde bij de introductie van de kalender geen aandacht aan het onderwerp en zal dat ook nu niet doen. Brandligt zegt niet veel te verwachten van de kalender. Zo op het eerste oog lijkt de kalender een middel dat niet past in een tijd met informatie via internet. De doelgroep, delinquenten, is echter lastig te bereiken via internet omdat zij in de gevangenis niet over een internetverbinding mogen beschikken.