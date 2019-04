Coffeeshops krijgen tijd om te wennen aan de wietproef

Bruins en Grapperhaus schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat het ‘niet realistisch is dat coffeeshops het assortiment in één nacht moeten vervangen’. Het kabinet stelde eerder voor dat de eigenaren hun voorraad wel in één keer zouden omwisselen. Daar kwam kritiek op, van zowel de coffeeshophouders als van politieke partijen.

Lees verder na de advertentie

De ministers stellen zich bij de spelregels voor het wietexperiment soepeler op dan aanvankelijk gedacht

Het kabinet heeft donderdag de spelregels van het wietexperiment bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de ministers zich soepeler willen opstellen dan aanvankelijk gedacht. Zo mogen coffeeshops op dit moment, in de huidige gedoogsituatie, maximaal 500 gram handelsvoorraad in huis hebben. Tijdens de experiment kunnen deelnemende coffeeshops daarvan afwijken. Maximaal één week handelsvoorraad is dan toegestaan, tenzij de burgemeester anders beslist.

THC-gehalte De ministers zijn ook niet van plan om eisen te stellen aan de sterkte van de ‘staatswiet’. Politieke partijen zijn hier verdeeld over. Binnen de coalitie waarschuwen CDA en ChristenUnie voor de gevaren van te sterke wiet op de gezondheid. Maar in de kabinetsbrief staat dat er ‘geen eisen’ worden gesteld aan het THC-gehalte in de hennep. Dit was een uitdrukkelijk verzoek van D66’er Vera Bergkamp, initiatiefnemer van een wet voor gereguleerde wietteelt. Bergkamp heeft haar voorstel in de ijskast gezet, nu het kabinet zelf met een voorstel voor een wietexperiment is gekomen. Grote vraag is nog welke steden geïnteresseerd zijn. Grapperhaus en Bruins blijven erbij dat in die gemeenten álle coffeeshops moeten meedoen. Volgens het kabinet is dat de enige manier om het experiment te laten slagen.

Buitenlanders Amsterdam (173 coffeeshops) heeft eerder laten weten dat dit onhaalbaar zou zijn. Het kabinet schuift ook de kritiek van grensgemeenten terzijde Deze steden zien liefst dat ook buitenlanders legale staatswiet mogen kopen. Maar de ministers houden vast aan het zogeheten ‘ingezetenencriterium’: het is verboden om straks hennep te verkopen aan ‘personen die buiten Nederland wonen’. De proef duurt in beginsel vier jaar, er mogen maximaal tien gemeenten aan meedoen. Een adviescommissie bepleitte een jaar geleden dat het experiment zou moeten worden uitgebreid. Daar gaat het kabinet niet in mee. Burgemeesters kunnen vanaf 23 april aangeven of ze interesse hebben. Later dit jaar wordt duidelijk welke steden meedoen.

Lees ook: