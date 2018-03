Cocu maakt zijn team én zijn spelers beter

De trainer van de bezoekende club, in dit geval Jean-Paul de Jong van FC Utrecht, had volgens het protocol eerst zijn visie op de wedstrijd mogen geven. Daarna was het de beurt aan die van de thuisspelende club. “Ik kan me er wel in vinden”, zei Phillip Cocu.

Cocu, die als trainer al twee keer kampioen werd met PSV en dat dit seizoen waarschijnlijk weer wordt, heeft het nooit moeilijker gemaakt dan het is. Zijn collega De Jong had naar waarheid geschetst dat FC Utrecht in het begin grote kansen had gehad, dat het ook daarna aardig voetbalde, maar dat PSV nogal wat effectiever was geweest (3-0).

Cocu is er dan niet één die geforceerd een ander geluid wil laten horen, om zich bijvoorbeeld met zijn ervaring even te laten gelden. De Jong is, net begonnen als hoofdcoach bij FC Utrecht, veel minder ervaren. Maar als het de waarheid is die hij spreekt, is die waarheid niet te veranderen, ook niet als die voor PSV niet geheel flatteus is. Cocu zegt nog wel dat PSV na het eerste kwartier, waarin het kraakte, wat beter is geworden, maar hij zorgt er wel voor dat hij het niet zo vet zegt dat het ongeloofwaardig wordt.

Cocu heeft zijn spelers laten voelen waarom ze dicht bij elkaar moeten spelen

Stabiliteit Het was een curieuze wedstrijd geweest, waarin de ploeg op achterstand, zelfs bij 3-0, vaak soepeler had gespeeld. FC Utrecht had er aanvankelijk bij PSV doorheen gesneden, Van der Maarel had de bal op de paal geschoten. Cocu formeert PSV al een heel seizoen naar de beperkingen, en die beperkingen willen óók dat de spelers niet goed genoeg zijn om het eens dicht te houden, of redelijk dicht - zoals, ja, de PSV-ploegen waarin Cocu zelf ooit speelde. Omdat er toch behoefte aan enige analyse is, zou een theorie kunnen zijn dat PSV de kampioen van de stabiliteit wordt, met zijn teamgeest en slechts tien verliespunten. Maar Cocu zal dat zo niet zeggen. Zoals hij het niet moeilijker maakt, zo maakt hij het ook niet mooier. Die teamgeest, ja, daar mag hij zich op laten voorstaan, al doet hij het nauwelijks. Hij heeft het team gesmeed, hij heeft zijn spelers laten voelen waarom ze dicht bij elkaar moeten spelen - dat de tegenstander evengoed kansen krijgt, soms grote, is onvermijdelijk, weet hij stilzwijgend al een heel seizoen. Een week eerder, tegen Feyenoord, had PSV zich plots anders gepresenteerd: meer naar voren gericht, met druk op de tegenstander. Als PSV dat vaker zou doen, zou de kritiek op zijn terughoudendheid kunnen afnemen, heette het. Cocu liet ook dat van zich afglijden. Hij kijkt (weer) naar wat zijn spelers kunnen en wat niet en acht ze er structureel te kwetsbaar voor. Een enkele keer kan het, als de ploeg zo geladen is als tegen Feyenoord, maar elke week? Cocu ziet de gaten al voor zich, als het zogenoemde drukzetten even niet lukt.