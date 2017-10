Coalitiestrijders: 'Raqqa is bevrijd'

De strijd heeft vier maanden geduurd. Een officiële verklaring van de overname volgt naar verluidt snel.

Eerder op de dag meldde de SDF al de twee belangrijkste strategische punten, het ziekenhuis en het stadion, te hebben veroverd op de terreurgroep. Volgens lokale getuigen is er nog sprake van sporadische beschietingen, terwijl militieleden de overwinning vieren in de straten van de stad. Volgens een woordvoerder van de door de Verenigde Staten geleide coalitie hebben SDF-strijders 90 procent van de stad onder controle.

De strijders van de SDF begonnen in juni een offensief om Raqqa, de voormalige hoofdstad van het kalifaat, te heroveren op IS. De afgelopen dagen verlieten enkele honderden IS-leden en burgers de stad. Arabische stamhoofden hadden met IS afspraken gemaakt over de aftocht van bijna driehonderd strijders, bedoeld om de levens te redden van de burgers die zij als menselijk schild vasthielden. Zo'n 250 buitenlandse jihadisten bleven achter voor de laatste strijd

