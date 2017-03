Coalitie verovert vliegbasis bij IS-bolwerk Raqqa

De herovering van het militaire vliegveld, gisteren, is het eerste belangrijke succes voor de Syrische Democratische Strijdkrachten sinds SDF-eenheden vorige week door Amerikaanse vliegtuigen achter IS-linies werden gedropt. De vliegbasis ligt ongeveer 45 kilometer ten westen van Raqqa. SDF-eenheden stonden zondag vanuit het noorden op minder dan 10 kilometer van het IS-bolwerk.

Tabqa Airbase werd in augustus 2014 veroverd door strijders van de terreurbeweging na hevige gevechten waarbij meer in totaal dan vijfhonderd IS-strijders en Syrische regeringsmilitairen om het leven kwamen.

Na de verovering werden zeker 160 Syrische regeringssoldaten die door IS krijgsgevangen waren gemaakt in koelen bloede vermoord door de terreurbeweging. Op propagandabeelden van IS is te zien hoe zij gedwongen worden om in de woestijn op hun knieën te gaan zitten, en van achteren worden doodgeschoten.

Tabqa Dam volgende doelwit

Na de vliegbasis richten de gecombineerde Koerdische en Arabische strijdkrachten van de SDF zich nu op de verovering van de nabijgelegen Tabqa Dam, die nog in handen is van IS. De turbines en gebouwen van de dam in de Eufraat staan onder controle van IS-strijders, die ook posities op de 4,5 kilometer lange dam zelf hebben gekozen in de veronderstelling dat die niet gebombardeerd zal worden door de coalitie. Ook heeft IS mijnen gelegd rond de dam, die de opmars van coalitietroepen vertragen.

De herovering van de dam wordt juist rustig en voorzichtig uitgevoerd, en zal daarom meer tijd kosten. Woordvoerder Syrische Democratische Strijdkrachten

Over de dam is ongerustheid ontstaan, nadat tegenstrijdige berichten naar buiten kwamen over de staat waarin de dam zou verkeren. Volgens IS zitten de schuiven in de dam door luchtaanvallen van de coalitie op slot, waardoor het waterpeil in het Assad-stuwmeer erachter is gestegen en de kans bestaat dat de dam bezwijkt. Er waren ook berichten dat burgers waren begonnen om het stroomafwaarts gelegen Raqqa te verlaten uit angst dat de dam het begeeft.

Die berichten werden later tegengesproken door onder meer het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). Het als betrouwbaar beschouwde SOHR stelde wel uit eigen bronnen te hebben gehoord dat de dam inderdaad niet meer functioneert.