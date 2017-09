Coalitie in de maak ruziet met de oppositie over de zorg

Er staat nog geen kabinet op het bordes maar toch heeft de coalitie in spe het eerste wetsvoorstel ingediend. Het gaat over 'een paar dubbeltjes' hogere zorgpremie en nu al is de botsing met de rest van de Tweede Kamer hard. De hele oppositie wil de hogere premie van tafel maar de nieuwe beoogde coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geeft geen krimp.

De Tweede Kamer debatteerde gisteravond over het voorstel van de partijen die een kabinet formeren om het eigen risico niet te verhogen naar 400 euro maar op 385 euro per jaar te laten. Om dat te betalen moet de premie voor de ziektekostenverzekering omhoog met 10 euro per jaar. Het plan werd gistermiddag ingediend, volgens een 'spoedprocedure' gisteravond besproken in de Tweede Kamer en er wordt vandaag in de Tweede en daarna in de Eerste Kamer verder over gepraat en gestemd. Voor 1 oktober moeten de zorgverzekeraars weten waar ze aan toe zijn.

De oppositie heeft een alternatief dat bestaat uit drie elementen. Zij wil geen stijging van de premie, maar een 140 miljoen euro hogere rijksbijdrage. Verder willen deze partijen iets veranderen aan de automatische koppeling tussen de stijging van de zorgkosten en het eigen risico. Die moet niet alleen voor volgend jaar achterwege blijven maar ook daarna, want anders stijgt het eigen risico over vier jaar naar 480 euro per jaar, stelt de PvdA. Het derde voorstel is verlaging van het eigen risico met honderd euro. Negen partijen zijn het daarover eens: GroenLinks, PVV, SP, PvdA, SGP, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk en Forum voor Democratie. Maar dat is onvoldoende voor een meerderheid.

PvdA'er Henk Nijboer maakte zich gisteren boos over de kleine verandering die VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aanbrengen. Hij citeerde minister Edith Schippers van volksgezondheid die het 'symboolpolitiek' noemde en sprak zelf over 'geschuif met dubbeltjes'. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet vond dat de vier formerende partijen eerder met voorstellen hadden kunnen komen. "Het is een farce", zei Fleur Agema van de PVV.

De formerende partijen presenteerden hun idee vorige week als goed nieuws, want op Prinsjesdag stond nog de stijging van het eigen risico naar 400 euro in de begroting. CDA en ChristenUnie hadden in de verkiezingscampagne een verlaging van het eigen risico tot 285 euro bepleit. De oppositie schamperde gisteravond dat zij hun beloften niet waarmaken.

CDA-Kamerlid Mona Keijzer gaf toe dat zij iets anders had gewild, maar 'regeren betekent compromissen sluiten'. In de formatie wilden haar partij en de ChristenUnie het eigen risico verder verlagen, maar VVD en D66 niet, verkondigde zij. "Ik heb niet alles over de zorg gezegd en dat kan pas als het regeerakkoord er is."

Ook Carla Dik-Faber van de ChristenUnie verdedigde het loslaten van een verkiezingsbelofte. "Makkelijke manieren om de zorgkosten in de hand te houden, zijn er niet." Zij noemde de bevriezing van de eigen bijdrage op 385 euro een 'eerste stap', maar kon niet aangeven wat de volgende stap inhoudt. Daarvoor is het wachten op het regeerakkoord.