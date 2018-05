Coalitie botst over toekomst Schiphol

"We kunnen ons niet veroorloven Schiphol tot 2020 op slot te gooien", zei VVD-Kamerlid Remco Dijkstra gisteren in een Kamerdebat.

De drie coalitiegenoten voelen niets voor het openbreken van die afspraak. CDA, D66 en ChristenUnie willen alleen praten over eventuele groei van de nationale luchthaven vanaf 2021. "Tot dat moment gaat het gewoon niet gebeuren", aldus D66'er Jan Paternotte.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afspraken gemaakt over mogelijke groei van het vliegverkeer. Er wordt onder andere gerept over een 'afgesproken vluchtenplafond tot 2020'. Opvallend is dat de VVD wil tornen aan deze passage. CDA'er Mustafa Amhaouch, resoluut: "Afspraak is afspraak. Wij staan voor onze handtekening."

Overloop

De VVD-fractie krijgt alleen steun van de PVV. VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) liet al eerder weten dat het kabinet blijft bij de afspraak in het regeerakkoord: geen groei van Schiphol voor 2021.

De discussie over de toekomst van de nationale luchthaven is opgelaaid nu de opening van vliegveld Lelystad op zich laat wachten. Vanaf 2019 had dat de 'overloop' van Schiphol moeten worden, maar dat blijkt onhaalbaar. Of de vakantievluchten wel in 2020 vanaf Lelystad kunnen vertrekken, is nog maar de vraag.

Schiphol groeit zo hard dat het plafond van het maximale aantal vluchten nog dit jaar wordt bereikt. Lelystad moet, in de woorden van Dijkstra, 'de zevende baan van Schiphol worden'. De VVD'er spreekt over een 'interpretatieverschil' van het regeerakkoord met de coalitiegenoten. "Ik heb een oplossing als een soort steen in een vijver neergelegd. Ik besef dat ik dat vandaag niet voor elkaar ga krijgen."