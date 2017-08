Coach Reider moet Dafne Schippers vanavond naar het goud toe praten

Rana Reider moet heel even lachen. De vraag, wat hij tegen Dafne Schippers zei voor de finale van de 100 meter, wil haar trainer niet beantwoorden. Schippers zei dat hij met zijn woorden het vuur in haar had aangewakkerd. Na zijn peptalk wilde ze 'iedereen opvreten' en ging ze na een slechte start in een inhaalrace naar brons.

Reider grinnikt en mompelt iets in de trant van 'dat houden we voor onszelf'. Hij weet de exacte woorden niet meer, zegt de Amerikaan. Dat zal wel. Hoe dan ook, Reider laat niet graag het achterste van zijn tong zien. Wat dat betreft lijkt hij wel een beetje op zijn nieuwe pupil, die hij sinds maart fulltime traint.

In de aanloop naar Rio had hij op de achtergrond al een adviserende rol gehad bij haar trainingen. De nieuwe coach van Schippers is een man op wie je niet snel vat krijgt. Hij spreekt in algemeenheden, gaat tegen de pers niet in op details die de concurrenten mogelijk kunnen gebruiken. Tijdens de WK atletiek in Londen rent hij van hot naar her. Naast Schippers moet hij nog twaalf atleten begeleiden. Ze trainen allemaal bij zijn internationale trainingsgroep op Papendal en doen verschillende disciplines. De Amerikaanse hinkstapspringer Christian Taylor is een van zijn topatleten.

Iedereen is een bedreiging

Voor een perspraatje met de Nederlandse journalisten zegt Reider in eerste instantie geen tijd te hebben. Vooruit dan. Een halfuurtje in het hotel op de dag voordat Schippers haar wereldtitel op de 200 wil prolongeren. Of ze in vorm is? Natuurlijk, zegt Reider. "We kwamen voor een medaille. Die won ze. Medailles zijn het belangrijkste. Tijden zijn volledig irrelevant op een WK."

Schippers, die gisteren met overmacht haar halve finale won, is vanavond op de 200 meter favoriet. Zeker nu belangrijke concurrenten als Elaine Thompson (doet dit jaar geen 200 meter) en Tori Bowie (viel na finish 100 meter) niet van start gaan. Maar dat zegt volgens de coach niets. "Hadden jullie ooit van Phyllis Francis (winnares 400 meter, red.) gehoord? Dat bedoel ik. Iedereen in de finale is een bedreiging."

Schippers weet als geen ander hoe ze finales moet lopen. Reider denkt dat de winnares van olympisch zilver op de 200 meter in een jaar veel heeft geleerd over zichzelf. "Ze snapt het proces van een lang seizoen. Dat daar ups en downs bij horen. En dat je niet elke race perfect kunt zijn. Niemand kan altijd perfect zijn, ook Dafne niet. Daar heeft ze mee leren omgaan."