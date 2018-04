Coach Pusic schenkt Twente warmte en een punt

Hardop durfden de spelers van FC Twente het niet te zeggen, maar wat waren ze opgelucht dat ze niet meer onder Gertjan Verbeek hoefden te werken. Na vijf maanden spelen onder de soms norse Verbeek voelde de warmte van Marino Pusic als een verademing. Al leverde dat zondag tegen VVV-Venlo nog geen overwinning op (0-0).

Door het gelijkspel loopt Twente iets in op Sparta – de ploeg die een plek boven Twente op de ranglijst staat en verloor van PEC Zwolle (2-0) – maar Twente blijft op de laatste plaats staan.

Dat we niet winnen is een te­leur­stel­ling, maar ik ben wel tevreden over de manier waarop we het hebben aangepakt Marino Pusic, trainer FC Twente

Pusic kon leven met het punt in Venlo. “Gezien de week die achter ons ligt en de korte tijd waarin we ons moesten voorbereiden op de wedstrijd (Verbeek werd vorige week maandag ontslagen, red.) ben ik blij met een heleboel elementen die ik heb gezien”, zij hij voor de camera van Fox Sports. “Dat we niet winnen is een teleurstelling, maar ik ben wel tevreden over de manier waarop we het hebben aangepakt.”

Het was niet de eerste keer dat Pusic dit seizoen aan het roer stond bij Twente. Nadat René Hake in oktober werd ontslagen, was de geboren Bosniër ook al twee wedstrijden hoofdtrainer. In de drie duels won hij een keer: in oktober met 3-0 van Roda JC. Dat is even vaak als Verbeek in achttien wedstrijden deed.

Om de sfeer bij FC Twente te verbeteren ging Pusic in de dagen voor de ontmoeting met VVV het gesprek aan met zijn spelers. Hij noemde zichzelf vorige week ‘een gevoelsmens, die houdt van mensen’. Dat liet hij tijdens en na het duel met VVV zien.

Kus op de wang Waar veel trainers een gewisselde speler slechts een snelle blik of een slap handje gunnen, pakte Pusic dat anders aan. Toen hij middenvelder Fredrik Jensen kort voor tijd uit het veld haalde omhelsde hij hem innig en na afloop gaf hij in de gangen van De Koel, het stadion van VVV, Adam Maher in het voorbijgaan een kus op de wang en fluisterde hem kort wat woorden toe. Het is een totaal an­dere benadering dan die van Verbeek. Dat ziet ook Twente-speler Danny Holla. “Deze trainer praat veel en is met de groep bezig om toch positief te blijven. Ik denk dat dat goed is. Of ik vind dat de aanpak van Pusic beter is dan die van Verbeek? Dat is altijd lastig. Elke trainer doet het op zijn eigen manier”, hield hij zich op de vlakte. Het ontslag van Verbeek rekent de middenvelder ook zichzelf aan. “Er was dit seizoen al een trainer ontslagen en het doet altijd pijn als dat met twee trainers in een seizoen gebeurt. Ik vind dat we als spelersgroep ook naar onszelf moeten kijken, want we hebben daar zelf ook een bepaalde invloed op.” Voor Holla voelde het vertrek van Verbeek dan ook niet als een bevrijding. “Nee, dat zou pas zo zijn geweest als we van VVV hadden gewonnen.” Voor Pusic resten nu nog vijf wedstrijden om Twente in ieder geval van de laatste plaats te loodsen. Als hij daarin slaagt daalt de club niet rechtstreeks af naar de eerste divisie en kan het zich via de play-offs veilig proberen te spelen. Op dit moment lijkt dat het hoogst haalbare, aangezien Twente van de veilige plaats vijftien – waar NAC op staat – zeven punten verwijderd is.