CO2-uitstoot verminderen? Fiets vaker naar je werk, zegt de baas

In een gezamenlijke bijeenkomst gisteren presenteerden de bestuursvoorzitters van onder meer Philips, Unilever en KPN hun plannen aan onderhandelaars van het klimaatakkoord in Parijs.

De bedrijven met bijna 300.000 werknemers hebben zich op initiatief van de organisatie Natuur en Milieu verenigd in de coalitie 'Anders Reizen'. Zij willen er voor zorgen dat duurzaam reizen steeds gewoner en makkelijker wordt in Nederland. De uitstoot door het zakelijk verkeer is nu ruim 13 megaton per jaar, evenveel als de CO2-uitstoot door aardgas van ruim 4,5 miljoen huishoudens.

Uit onderzoek blijkt dat de beloofde halvering van de CO2-uitstoot haalbaar is, mits bedrijven hulp krijgen

De bedrijven hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het stimuleren van duurzamer reizen. Zo geeft ABN Amro nieuwe medewerkers standaard een ov-jaarkaart en gaat Eneco geheel over op elektrische leaseauto's. Ook verhuisde een aantal bedrijven naar een locatie die goed met het openbaar vervoer te bereiken is. PwC vervangt vliegreizen onder de 500 kilometer zo veel mogelijk door treinreizen.

De maatregelen die de bedrijven nemen zijn door onderzoeksbureau CE Delft onderzocht. Daaruit blijkt dat de beloofde halvering van de CO2-uitstoot haalbaar is. Maar de bedrijven hebben hier wel hulp bij nodig, zegt Natuur en Milieu. Zo zou de overheid meer moeten investeren in goed openbaar vervoer en zullen er meer fietspaden moeten komen. Fiscale regels die het aantrekkelijker maken om de auto voortaan te laten staan, zouden ook helpen.

De onderzoekers adviseren de bedrijven om maatregelen te combineren. Zo zou het verminderen van het aantal parkeerplekken voor auto's, samen met de invoering van een fietsenplan beter werken dan alleen een van deze maatregelen door te voeren. Ze raden de bedrijven daarnaast aan om werknemers door gedragscampagnes bewuster te maken van de CO2-uitstoot die het reizen per auto en vliegtuig oplevert.

