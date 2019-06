CNV: minimumtarief voor zzp’ers moet naar 25 euro

Karig verdienende zzp’ers die nu nog maar een tientje per uur of minder opstrijken, kunnen hun tarief vanaf 2021 naar minimaal 16 euro verhogen. Er komt namelijk een minimumtarief voor zelfstandige ondernemers. Daarmee hoopt minister Wouter Koolmees van sociale zaken het fenomeen schijnzelfstandigheid een halt toe te roepen.

Vakbond CNV betwijfelt of Koolmees met zijn plannen het beoogde resultaat bereikt. De minister hoopt namelijk dat de naar schatting 75- tot 100 duizend zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zo hun hoofd boven water kunnen houden. Ook moeten ze voldoende overhouden om bijvoorbeeld te kunnen sparen voor hun pensioen. Maar, concludeert de bond op basis van onderzoek van Maurice de Hond, die 16 euro is dan absoluut niet toereikend.

Dertig procent van alle zelfstandigen moet meer dan veertig uur per week werken om rond te komen, blijkt uit onderzoek van De Hond. Een derde gaat niet of zelden op ­vakantie vanwege geldgebrek. Het lukt 26 procent niet om een huis te kopen. Vooral laagopgeleide zelfstandigen hebben het zwaar, blijkt uit antwoorden van ruim vijfhonderd zzp’ers. Van die laaggeschoolden kan 44 procent geen geld opzij zetten voor onvoorziene uitgaven. En een eigen huis is voor hen nog verder weg; bijna de helft (48 procent) verdient te weinig om te kopen. Volgens berekeningen van CNV verkeren 400.000 van de 1,2 miljoen zelfstandigen in financiële problemen. Dat zijn veel meer ondernemers dan de om en nabij 75.000 waar het kabinet rekening mee houdt.

minimumtarief te laag

Belachelijk, zegt voorzitter Arend van Wijngaarden dan ook over het minimumtarief dat Koolmees voorstelt. “Daar redden mensen het gewoon niet mee. Onder die 400.000 mensen zitten ook al zzp’ers die rond de 16 euro verdienen.”

Hij geeft het voorbeeld van een zelfstandige timmerman. Wil die zijn busje, zijn schuur, het materiaal en alle andere benodigdheden kunnen betalen om bij een klant een dakkapel te zetten, dan moet hij minstens 37 euro per uur rekenen. “Daar heb ik het met Koolmees over gehad ­vorig jaar. Maar die zei toen: zo’n bedrag krijg ik nooit verkocht aan de coalitie.”

CNV komt vandaag met een nieuw voorstel: laat zzp’ers minimaal 25 euro per uur verdienen, in sommige sectoren zelfs nog wat meer. Volgens Van Wijngaarden is dat bedrag vergelijkbaar met wat een werkgever per uur kwijt is aan zijn personeel in vaste dienst. “Ik vind het verwerpelijk dat opdrachtgevers zzp’ers minder uitbetalen en zo werknemers uit de markt prijzen.”

Minister Koolmees nam het plan om minimumtarieven voor zelfstandige ondernemers in te stellen twee jaar geleden al op in het regeerakkoord. Toen sprak hij over een tarief tussen de 15 en 18 euro.

De Europese mededingingswet verbiedt ondernemers echter om ­onderling prijsafspraken te maken. Maar, zei Koolmees vorig jaar, de kans is aanwezig dat hij de Europese Commissie tóch aan zijn zij krijgt. Want ook die ziet het maatschappelijk belang van het tegengaan van schijnzelfstandigheid in, klonk het. De vraag is nu nog of ook zzp’ers te spreken zijn over Koolmees’ plannen.