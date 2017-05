CNN weigert 'bedrieglijke' reclamespot president Trump

De campagnespot, die maandag werd gelanceerd door Trumps team, brengt een reeks successen van de eerste honderd dagen van zijn presidentschap onder de aandacht, zoals de benoeming van Neil Gorsuch als rechter voor het Hooggerechtshof en de toelating voor de Keystone XL-pijplijn. Vervolgens krijgen de media ervan langs omdat ze dit het liefst verzwijgen.

Nepnieuws

'Trump is bezig Amerika weer groot te maken, maar je zou dit allemaal niet hebben geweten door enkel naar het nieuws te kijken', zo klinkt het in het spotje. En terwijl een groep verslaggevers, onder wie Wolf Blitzer van CNN, in beeld komt, flitst de term 'fake news' door het beeld.



CNN reageerde op Twitter: 'CNN heeft geëist dat de valse beschuldigingen uit het spotje worden gehaald. De mainstream media brengen geen misleidende nieuwsfeiten, en dus is de advertentie vals. Volgens ons beleid zal de spot pas geaccepteerd worden als die beelden verwijderd worden. Dat zijn de feiten.'



Het Trumpkamp noemt het schandelijk dat CNN 'de positieve boodschap' die president Trump met het land wil delen niet uitzendt en beschuldigt de Amerikaanse nieuwszender van het belemmeren van de vrije meningsuiting.



De Amerikaanse president richt zijn pijlen wel vaker op CNN. In een interview met persagentschap AP beweerde Trump vorige maand nog dat hij niet langer naar de zender keek omwille van de 'oneerlijke berichtgeving'. Sinds augustus is hij niet meer op CNN te zien geweest.



Bekijk hier het omstreden reclamespotje: