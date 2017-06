CNN-journalisten stappen op na terugtrekken artikel over vertrouweling Trump

Het bewuste verhaal was donderdagavond op de site van CNN geplaatst en werd vrijdag verwijderd. Het was gebaseerd op één anonieme bron. “Het artikel voldeed niet aan de redactionele eisen van CNN”, meldde de zender zaterdag. Maandag schreef CNN dat voor publicatie niet alle gebruikelijke stappen waren gevolgd. Dit soort gevoelige verhalen wordt normaal gesproken voor publicatie gecontroleerd door verschillende afdelingen, zoals feitencheckers en advocaten.

CNN wordt regelmatig door president Trump beticht van het verspreiden van ‘nepnieuws’

In het teruggetrokken artikel stond dat een Senaatscommissie onderzoek doet naar een ontmoeting tussen Anthony Scaramucci, een lid van Trumps transitieteam, en Kirill Dmitiriev, de eigenaar van een Russisch beleggingsfonds. De ontmoeting zou hebben plaatsgevonden op 16 januari, in de transitieperiode waarin Donald Trump al wel verkozen was, maar nog niet geïnaugureerd. In het artikel stond ook dat twee Democratische senatoren wilden weten of Scaramucci tijdens de ontmoeting had aangegeven of de sancties tegen Rusland zouden worden opgeheven. Zo'n besluit zou gevolgen hebben voor het beleggingsfonds.

Scaramucci zei vrijdag al dat hij niets verkeerd had gedaan. CNN bood hem excuses aan. De zakenman accepteerde die, liet hij weten op Twitter. “Iedereen maakt fouten”, schreef hij.

Ervaren De drie medewerkers die vertrekken zijn ervaren journalisten. Thomas Frank, de auteur van het stuk, is dertig jaar journalist. Eric Lichtblau, die het stuk redigeerde, won in 2006 een Pulitzerprijs. Lex Haris, het hoofd van het onderzoeksteam, werkte sinds 2001 voor CNN. Het voorval ligt extra gevoelig, aangezien CNN regelmatig door president Trump beticht wordt van het verspreiden van ‘nepnieuws’. De president greep vandaag zijn kans om de nieuwszender te beschimpen op Twitter: "Wow, CNN moest een groot verhaal over 'Rusland' terugtrekken en drie medewerkers moesten hun ontslag indienen. Hoe zit het met al die andere onzinverhalen die ze brengen? NEPNIEUWS!" Later schreef hij: "Nepnieuws CNN kan grote bestuurswisselingen verwachten nu ze betrapt zijn bij het valselijk publiceren van hun onzin Ruslandverhalen. Kijkcijfers keihard omlaag!" Dat het verhaal werd ingetrokken wil nog niet per se zeggen dat het inhoudelijk niet klopt, kregen CNN-medewerkers maandag te horen. Maar het verhaal was in ieder geval nog niet solide genoeg om te publiceren.

