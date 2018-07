Cloud is goud voor Amazon: winstexplosie van 1286 procent

Beleggers in grote technologiebedrijven haalden gisteren opgelucht adem: na de zeperd van Facebook presenteerde Amazon goede resultaten over het tweede kwartaal. De winst van het op één na grootste bedrijf ter wereld (alleen Apple heeft een nog hogere beurswaarde) schoot omhoog.

Daarmee breekt Amazon met het beeld van de laatste jaren. Winst was er eerder bijna niet: topman Jeff Bezos koos er steevast voor om de investeringen op te voeren en nauwelijks geld over te houden onder de streep. Het is nog maar vier jaar geleden dat Amazon een verliesgevend bedrijf was en er discussies gingen of het wel in staat zou zijn structureel winstgevend te worden.

Die angst werd vrijdag gelogenstraft, met een winst die in het tweede kwartaal uitkwam op 2,53 miljard dollar. Dat betekende een stijging van, schrik niet, 1286 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Analisten hadden vooraf wel gerekend op een forse winststijging, maar de winst viel ruim twee keer zo hoog uit als werd voorspeld.

Apple komt in zicht Daar stond tegenover dat het bedrijf voor het eerst in lange tijd de omzetverwachtingen niet wist waar te maken. De verkopen namen met 39 procent toe tot 52,9 miljard dollar, net onder de door de analisten verwachte 53,4 miljard. Omdat het bedrijf steeds efficiënter gaat werken – Amazon ontsloeg eerder dit jaar honderden mensen om hun werk te vervangen door geautomatiseerde systemen – verwacht het ook voor de komende kwartalen een aanhoudend hoge winst te rapporteren. Beleggers reageerden enthousiast op de cijfers en stuwden het aandeel Amazon in de handel na het sluiten van de beurs in New York nog eens 3 procent omhoog. Het afgelopen jaar is het aandeel al met 72 procent gestegen, waardoor Amazon op koers ligt om Apple binnenkort voorbij te streven als het bedrijf met de grootste beurswaarde ter wereld. Opvallend genoeg zijn het vooral de ‘nieuwere’ diensten van het bedrijf die nu zeer goed presteren. Amazon weet steeds meer verkopers te verleiden om hun goederen via het eigen portaal te verkopen. Inmiddels is al meer dan de helft van alle verkopen afkomstig van derden. Die partijen kiezen er steeds vaker voor om ook het adverteren en de opslag, het beheer en de levering van goederen aan Amazon uit te besteden. Reclame-inkomsten groeiden met 132 procent in het tweede kwartaal tot 2,2 miljard dollar. Amazon heeft een goede reputatie bij adverteerders, omdat klanten al geneigd zijn tot aankopen. Bij bedrijven als Google of Facebook is die bereidheid er minder, omdat mensen die bedrijven voor andere doeleinden gebruiken.

Cloud is goud De echte uitblinker van Amazon zijn echter de diensten die het aanbied in de zogeheten cloud – van opslag van data tot webhosting of computerrekenkracht. Het bedrijf is niet de enige die zijn zinnen heeft gezet op deze groeimarkt, maar blijft met afstand de grootste. Amazon Web Services heeft een marktaandeel van 31 procent, terwijl concurrenten als Microsoft (18 procent) en Google (8 procent) daar ver bij achterblijven. Beide concurrenten groeien inmiddels wel sneller dan Amazon, blijkt uit gegevens van onderzoeksbedrijf Canalys. En dan is er nog het abonnement dat Amazon aanbiedt, Prime. Voor een vast bedrag per jaar krijgen klanten daarvoor toegang tot eigen televisieseries, voorrang bij de levering van pakketten en korting op bestellingen. Al meer dan 100 miljoen klanten hebben een dergelijk abonnement afgesloten, wat Amazon in het tweede kwartaal alleen al 3,4 miljard dollar opleverde, 55 procent meer dan een jaar geleden. Bovendien bestellen Prime-klanten substantieel meer bij het bedrijf. Internationaal blijft Amazon vooralsnog verliesgevend. De marges in Europa en Japan verbeterden, zo stelde financieel directeur Brian Olsavsky, maar onder aan de streep legt het bedrijf nog altijd 494 miljoen dollar toe op de activiteiten buiten de belangrijkste thuismarkt, de Verenigde Staten.

