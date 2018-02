Cleveland Indians staken de strijd, 'Chief Wahoo' verdwijnt van de shirts

Met ingang van volgend seizoen verdwijnt de rode, grijnzende, met een veer getooide indiaan van de velden. Het logo, sinds 1947 in verschillende vormen op de kleding van de Cleveland Indians, maakt plaats voor de hoofdletter 'C'.

Inheemse Amerikanen ervaren 'Chief Wahoo' als beledigend en racistisch. Zij demonstreerden elk jaar tijdens de eerste thuiswedstrijd bij het stadion en drongen ook aan op naamsverandering van de club. De toevoeging 'Indians' zou moeten vervallen. De protesten haalden echter niets uit.

De discussie over 'Chief Wahoo' laaide op in 2016, toen de Cleveland Indians de World Series haalden. Rob Manfred, baas van de Major League Baseball, drong er bij de club op aan het logo te laten vallen. Gedurende de play-offs tegen de Toronto Blue Jays werd er een rechtszaak aangespannen tegen de club. Tijdens de wedstrijden in Toronto moesten logo en clubnaam worden verbannen van de Canadese televisie. De rechter verwierp de zaak.

Op het embleem van de Chileense club Colo Colo staat ook een indiaan: het opperhoofd van de Mapuche, die in de zestiende eeuw tegen de Spaanse overheersers streden

Nu is er toch een akkoord. Het logo verdwijnt van de kleding en in ruil mag de club in 2019 de All-Star Game organiseren. 'Chief Wahoo' blijft wel zichbaar op de petjes, sjaals en T-shirts van de Indians, waardoor de indiaan ook komend seizoen volop aanwezig zal zijn in het stadion.

Circus van Buffalo Bill bracht indiaan naar Gent In augustus 2016 presenteerde de Engelse krant Daily Mail een lijst met de twintig mooiste voetballogo's ter wereld. Hitnoteringen waren er voor Colo Colo (vijfde) en AA Gent (tweede). Opvallend is, zeker gelet op de discussie rond 'Chief Wahoo', dat op beide emblemen een indiaan staat. De Chileense club Colo Colo eert het opperhoofd van de Mapuche Indianen, die in de zestiende eeuw tegen de Spaanse overheersers streden. Sinds 1924 heeft ook AA Gent een afbeelding van een indiaan als logo. Volgens de website van de Belgische club associeerden de Gentenaars het circus van Buffalo Bill, dat in 1895 en 1906 Gent bezocht, met de Sioux en de opvallende hoofdtooi van de chiefs die in het circus optraden. Sindsdien siert een indiaan de vlaggen en het logo van de club. AA Gent, dat vooral uit de VS vaak vragen krijgt over het embleem, vindt het logo geen stereotiepe karikatuur en ook geen voorstelling van een agressieve wildeman. De club meent dat het logo, een in profiel opgemaakte afbeelding van een indiaan, op geen enkele wijze de inheemse Amerikanen racistisch of beledigend bejegent.

'Geef Ajax zijn gezicht terug' In topvijf van de door de Daily Mail samengestelde lijst stonden ook Ajax (derde) en Juventus (vierde). Geen indianenverhalen, maar toch opvallende keuzes. Het nieuwe logo van Ajax, geïntroduceerd in 1991, stuitte op verzet van veel boze fans. Zij meenden dat het nieuwe embleem afbreuk deed aan het imago van Ajax. De gedetailleerde, krachtige kop van een Griekse god, van 1928 tot 1990 op de Amsterdamse shirts, werd ingeruild voor een gestijlde moderne versie met elf lijnen. Met de actie 'Geef Ajax z'n gezicht terug' probeerden fans tevergeefs het oude logo in ere te herstellen. Ook tot verdriet van veel tifosi kreeg Juventus vorig jaar een nieuw logo. De zwart-witte ovaal met clubnaam, een kroon en een steigerende stier werd vervangen door twee naast elkaar liggende letters J. Volgens de bedenkers was het nieuwe embleem klaar voor het digitale tijdperk, maar veel fans vonden het maar niks.