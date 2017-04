Citi-award voor onderzoek Panama Papers

Trouw-journalisten Karlijn Kuijpers en Jan Kleinnijenhuis schreven samen met Siem Eikelenboom en Gaby de Groot (FD) vanaf april vorig jaar meerdere artikelen op basis van de uitgelekte administratie van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca. In deze documenten doken de namen van meerdere Nederlanders op, onder wie oud-ABN Amro-commissaris Bert Meerstadt en voormalig voetballer Clarence Seedorf. Meerstadt werd vermeldt als eerste aandeelhouder van een offshorebedrijf op de Maagdeneilanden.

Volgens de jury heeft de Nederlandse bijdrage, onderdeel van het internationale onderzoeksproject van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), tot onthullende resultaten geleid. 'Het heeft, met behulp van geavanceerde onderzoeksmethoden, blootgelegd wat de bedoeling had verborgen te moeten blijven', aldus het juryrapport. 'Het is journalistiek op zijn best.'

De winnaar krijgt een cursus aan Columbia Graduate School of Journalism in New York. Eerder won het onderzoek naar de PanamaPapers, dat werd gecoördineerd door het International Consortium of Investigative journalists (ICIJ) en waaraan 378 journalisten uit meer dan 100 landen meededen, al de Amerikaanse Pullitzerprijs. De 11,5 miljoen documenten van de PanamaPapers waren afkomstig uit de interne administratie van het Panamese kantoor Mossack Fonseca en werden gelekt aan de Süddeutsche Zeiting dat ze deelde met ICIJ en de andere media. Ze lieten zien hoe particulieren en bedrijven belasting ontwijken of ontduiken.

