Circusdieren met pensioen in Anna Paulowna

De paklijst van Robert Kruijff bestond deze week uit één tijger, op te halen in Italië. Vorige week stonden er in Polen nog twee panters voor hem klaar. Kruijff, directeur van Landgoed Hoenderdaell en Stichting Leeuw, heeft al aardig wat wilde dieren rondlopen. Een rode neusbeer, een Hudson Bay-wolf en een hyena zijn te zien in het dierenpark in Anna Paulowna. Binnenkort kunnen daar vier olifanten bij.

Lees verder na de advertentie

Het dierenpark biedt nu opvang aan maximaal 33 katachtigen, een aantal beren, apen en heel veel bijzondere vogels

De 46-jarige Kruijff komt uit een familie die fortuin maakte in de olie-industrie. Gezamenlijk gooiden zij het roer om en vestigden een dierenpark op het landgoed. In 2011 kwam daar een stichting bij die zich inzet voor het terugplaatsen van roofdieren in hun oorspronkelijke leefgebied. Het dierenpark biedt nu opvang aan maximaal 33 katachtigen, een aantal beren, apen en heel veel bijzondere vogels. Alles op eigen terrein, alles in eigen beheer.

Kruijff is een pragmatisch man, zegt hij zelf. Iemand die problemen wil oplossen, niet maken. Lid van de Europese dierentuinfederatie Eaza is hij niet. "Ik heb geen conflict met ze, maar ik vind bepaalde zaken gewoon raar en dat zeg ik." Het doodschieten van een gezonde giraffe in Denemarken die hij had willen opvangen, bijvoorbeeld. Of de kritiek op het voornemen zijn Siberische tijgers in Rusland uit te zetten om zo het uitsterven van deze soort tegen te gaan. "Ik wil simpelweg dieren een fijnere omgeving bieden, dat is toch gewoon leuk?", aldus Kruijff.

Meer opvang nodig Sinds het verbod van steeds meer Europese landen op wilde circusdieren groeit het aantal dat opvang nodig heeft. Ook Kruijff merkt dat. "Het werk van een dompteur droogt langzaam op. Dan komt hij erachter dat niemand zit te wachten op zijn vijf leeuwen. En dan word ik gebeld. Vaak is er zelfs geen geld meer voor diesel, dan halen we de dieren zelf op." De opvang in het park is doorgaans tijdelijk. Zo worden de leeuwen van Kruijff afhankelijk van leeftijd en conditie al enige jaren naar Zuid-Afrika gebracht, waar in samenwerking met een lokale partij savannegebied is klaargemaakt. Nu is het tijd voor de herplaatsing van circustijgers en olifanten. In de kop van Noord-Holland zijn ze er al druk mee. De nieuwe olifantenopvang van twintigduizend vierkante meter voor vier olifanten moet in 2019 klaar zijn. "We kijken wereldwijd naar de beste manieren om verblijven te bouwen", zegt Kruijff. Hij wil de olifanten goed voorbereiden op hun eindbestemming Thailand. En dus komen er Thaise olifantenverzorgers naar Anna Paulowna om te helpen.

Pragmatisch Misschien is het deze pragmatische houding die Edwin Wiek zo aansprak toen de twee heren elkaar ontmoeten en er een samenwerking ontstond. Wiek runt sinds 2001 dierenopvangcentra Wildlife Friends of Thailand, nu een van de grootste wilde dierenopvangcentra in de regio. Hij zorgt er straks voor dat de olifanten en tijgers van Kruijff in Thailand van hun pensioen kunnen genieten. De kosten van dit project zijn enorm. De teller voor de bouw van de olifantenopvang staat nu op 2 miljoen. Kruijff: "Dat is de simpele variant. Van daaruit ga ik het verblijf steeds mooier en leuker maken". Dan zijn er nog de terugkerende hoge transportkosten. Een tijger vervoeren kost zo'n zevenduizend euro, een schijntje in vergelijking met olifanten. "Edwin Wiek denkt nu aan het huren van een Russisch vrachtvliegtuig. Dat kost zo'n 150.000 euro. Als we dan vier olifanten in een keer kunnen vervoeren, kost dat 37.500 euro per olifant." Wie dat allemaal betaalt? "Ik, samen met mijn familie", zegt Kruijff. "Het is gewoon allemaal heel leuk."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.