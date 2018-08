Circus Ronaldo is nu verplaatst naar Italië

Dat hoort bij de traditie van de ‘Oude Dame’, een van de oudste clubs van Italië. Een andere traditie: halverwege de tweede helft van die wedstrijd bestormen fans het veld en trekken de spelers letterlijk de kleren uit – op het ondergoed na.

Precies datzelfde gebeurde vorige week ook. Honderden supporters, die urenlang in de file hadden gestaan om überhaupt bij het veld te komen, stormden op de spelers af. Aanvoerder Giorgio Chiellini gaf in onderbroek handtekeningen. Maar de persoon voor wie de meeste supporters waren gekomen zat dat moment na een helft spelen al in de kleedkamer: Cristiano Ronaldo.

Voor ongeveer honderd miljoen euro kwam hij deze zomer over van Real Madrid, de absolute superster van het huidige voetbal. De Portugees werd buiten de schijnwerpers gehouden, op een paar activiteiten op sociale media na en een bezoek aan een pizzeria.

Symbool Wie hem voor het eerst écht wilde zien, moest zaterdag naar Verona. Daar begon voor Ronaldo zijn zoektocht naar roem in Italië, nadat hij eerder in Portugal, Engeland en Spanje speelde. Uiteraard als laatste van zijn team betrad hij het tegen Chievo het veld, een van de wedstrijden die wel door ging ondanks de rouw om de slachtoffers in Genua. Met diepe zucht en een flinke glimlach voor het meisje dat aan zijn hand mocht meelopen. Ronaldo wilde prijzen winnen. Daar heeft hij in Turijn wel de juiste club voor gevonden Ronaldo ís Juventus, zo leek het deze voorbereiding. Hij bracht voor Juventus miljoenen volgers mee op Twitter, Facebook en Instagram. Zijn salaris is met dertig miljoen euro per jaar drie tot vier keer hoger dan dat van zijn medespelers. Dat leidde overigens tot boze berichten uit de autofabriek van Fiat (waarvan de Juventus bezittende familie Agnelli ook een derde eigenaar van is), maar slechts vijf boze werknemers die meer geld verlangen legden uit protest hun werk neer. Ronaldo staat voor velen ook al symbool voor de hele Serie A. Oud-spits Luca Toni had het al een deal uit de ‘negentiger jaren’ genoemd in Italiaanse media, daarmee verwijzend naar de jaren waarin het Italiaanse voetbal leidend was in Europa. Juventus zelf won bijvoorbeeld in 1996 tegen Ajax voor het laatst de Champions League.

Prijzen Dat de clubs in de competitie deze zomer voor het eerst samen meer dan een miljard euro aan transfers uitgaven, wordt voor het gemak vergeten. Bovendien is Ronaldo slechts een van de nieuwe spelers in een redelijk hergestructureerd Juventus, dat deze zomer onder meer afscheid nam van Gianluigi Buffon. Hij wilde niet naar Qatar of China om zijn carrière af te bouwen, zei Ronaldo bij de persconferentie waar hij zijn club bekend maakte. Hij wilde prijzen winnen. Daar heeft hij in Turijn wel de juiste club voor gevonden. De club werd de laatste zeven jaar kampioen van Italië. Bovendien haalde het team twee keer in de laatste vier jaar de finale van de Champions League. Die gingen dan wel weer allebei verloren (een keer tegen het Madrid van Ronaldo). Maar hij wilde ook dat zijn ster niet verloren ging, al zei hij dat niet in zoveel woorden. Bij Juventus is hij dé nieuwe man, kan hij zijn eigen stempel drukken. Dat bleek al in Verona. Geslaagd of niet, elk trucje kreeg een herhaling op televisie. Juventus won, nipt met 2-3. Zonder een doelpunt van Ronaldo, ook al was hij een paar keer dichtbij. Trainer Massimiliano Allegri zei na afloop dat het team ‘Ronaldo nog moet leren kennen’. De Portugees wil dat niet al te lang laten duren. Het is nu eenmaal zijn circus.

