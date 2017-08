Cipiers en hun bazen moeten werken aan hun relatie

Dat is de belangrijkste uitkomst van een aantal gesprekken tussen de directie en de Centrale ondernemingsraad bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De top van het gevangeniswezen zegt de klachten van het personeel serieus te nemen en is bereid onderzoek door een externe partij te laten doen naar het werkklimaat binnen de organisatie. Wie dat onderzoek gaat doen, is nog niet bekend. Het personeel heeft een voorkeur voor de Universiteit Leiden.

Brandbrief

Eind juli stuurde de personeelsvertegenwoordiging een brandbrief naar de directie. Daarin werd stevig geklaagd over de houding van de leidinggevenden. Zij zouden weinig oog hebben voor de belangen van de gevangenisbewaarders en zich te weinig op de werkvloer vertonen. De cipiers meldden via hun personeelsvertegenwoordiging ook dat de verhouding tussen bewakers en gevangenen niet deugde.

Zo moesten in de gevangenis in Alphen aan den Rijn twee personeelsleden 32 gedetineerden bewaken terwijl de norm 2 op 24 gedetineerden is. De cipiers voelden zich in hun klachten gesteund door cijfers over de toegenomen agressie in de inrichtingen. Zo werden vorig jaar meer dan 2000 meldingen gedaan over geweld tegen 1880 incidenten een jaar eerder.

Naast de plannen voor de verbetering van de relaties komt er ook een onderzoek naar de inzetbaarheid van het personeel per inrichting. Het kan zijn dat de aantallen bewakers op papier wel kloppen maar is de inzetbaarheid in de praktijk aanzienlijk minder. Bijvoorbeeld als er erg veel oudere bewakers zijn die geen ploegendiensten meer draaien.

Ondernemingsraad en directie zijn tevreden met de uitkomsten van het beraad. Zeker de laatste maanden doken er steeds meer berichten op over incidenten in de gevangenissen.

