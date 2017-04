CIA noemt WikiLeaks een 'vijandige inlichtingendienst'

'WikiLeaks handelt en uit zich als een vijandige inlichtingendienst', aldus de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. Hij stelt dat dat de website gesteund wordt door landen als Rusland. Pompeo noemt WikiLeaks-oprichter Julian Assange een 'narcist, oplichter en lafaard'.



Assange, oprichter van de klokkenluiderssite, houdt zich al jaren schuil in de ambassade van Ecuador in Londen uit angst voor vervolging door de Zweedse en Amerikaanse justitie. Via de website werd verschillende keren gevoelige informatie over regeringen en andere belangrijke organisaties gelekt.

Russische inlichtingendienst

Volgens Pompeo gebruikte de GRU WikiLeaks om materiaal te verspreiden dat de Russische militaire inlichtingendienst tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 had gestolen van computers van de Democratische partij. De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn tot de conclusie gekomen dat Rusland de e-mails hackte en andere acties ondernam om de verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van de Republikein Donald Trump.



Tijdens een campagnebijeenkomst in oktober was Trump nog vol lof over de organisatie die de e-mailaccounts van de Democratische partij had gehackt. 'Ik hou van WikiLeaks', zei hij toen. WikiLeaks publiceert geheime documenten van de Amerikaanse overheid en zegt dat het zijn missie is om geheimhouding van de overheid aan te vechten en transparantie te promoten.



Edward Snowden

Twee advocaten van Assange en een woordvoerder van WikiLeaks wilden niet onmiddellijk reageren op Pompeo's uitspraken. In maart publiceerde WikiLeaks duizenden CIA-documenten waarin de hackingtechnieken die het agentschap gebruikt voor iPhones, Android-telefoons en andere toestellen werden besproken.



Pompeo had ook harde woorden over voor Edward Snowden, de voormalige NSA-medewerker die duizenden geheime documenten downloadde die de elektronische afluisterpraktijken van het agentschap naar buiten brachten.