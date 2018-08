Churandy Martina is onttroond als beste van Europa, maar hij blijft positief

Hij was blij als altijd, tevreden met wat het hoogst haalbare was voor nu. Churandy Martina verloor gisteren zijn Europese titel, maar hij keek zoals altijd naar het positieve. De kampioen van Amsterdam in 2016 werd in de finale van de 100 meter zesde.

Lees verder na de advertentie

De Brit Zharnel Hughes won goud in 9,95 seconden. Het zilver was voor een andere Brit, Reece Prescod (9,96). De Turk Jak Ali Harvey pakte brons in 10,01. Martina kwam over de streep in een tijd van 10.16, bij lange na niet genoeg om zich te mengen in de strijd om de medailles. Hij was in de laatste meters te moe voor een extra versnelling.

De 34-jarige Martina sloeg de WK van vorig jaar in Londen over vanwege een slepende achillespeesblessure. Hij liep in Berlijn weer mooie tijden, maar verwachtte er niet veel van omdat hij zich niet topfit voelde. In juli kreeg de sprinter droevig nieuws toen hij in Londen op de Diamond League in actie kwam. Hij hoorde daar na de estafette op de 4x100 meter dat zijn vader was overleden.

Groter doel De sprinter besloot daarna toch nog de 200 meter te lopen, waar hij zijn op één na beste tijd van het seizoen liep. Hij herdacht zijn vader via een bericht op social media, waarin hij hem de meest positieve man op deze wereld noemt. Na de wedstrijd vloog hij naar Curaçao om de uitvaart bij te wonen. Met dezelfde levensinstelling als zijn vader keek Martina gisteren na het verlies van zijn Europese titel alvast vooruit naar morgen, als de series op de 200 meter op het programma staan. Na een ijsbad en een massage hoopt de 34-jarige veteraan zijn lichaam weer op te kunnen peppen om fris aan de series te beginnen. Hij heeft geen idee wat hij nog in staat is op de 200 meter, maar de in Curaçao geboren atleet heeft een groter doel in zijn achterhoofd. Martina heeft aan vier Olympische Spelen meegedaan, twee keer voor de Nederlandse Antillen en twee keer voor Nederland. De sprinter wil ook graag in Tokio in 2020 aan de start verschijnen. Er ontbreekt namelijk nog een ring op zijn getatoeëerde arm, waar nu vier ringen op staan, voor vier deelnames. Die vijfde moet er nog bij, dus gaat Martina door.