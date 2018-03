Chronische vermoeidheid deels erkend als chronische ziekte

De een noemt het 'myalgische encefalomyelitis', kortweg ME, en zegt dat er in het lichaam van de patiënt iets verkeerd is gegaan. De ander begint over het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) en zal sneller zeggen dat met cognitieve gedragstherapie of begeleide lichamelijke oefeningen een hoop te winnen is. De Gezondheidsraad zette artsen en patiënten bij elkaar in de commissie 'ME/CVS'. Patiënten zitten lang niet altijd in raadscommissies, maar ze hadden eerder met een groot aantal handtekeningen de Tweede Kamer gestimuleerd om op haar beurt de Gezondheidsraad aan het werk te zetten. "We wilden ook proberen de standpunten te verzoenen", zegt voorzitter Pim van Gool van de raad.

Patiënten krijgen deels hun zin in het advies dat gisteren werd gepresenteerd. ME/CVS is een ernstige aandoening, die mogelijk ontstaat in het immuunsysteem of het centrale zenuwstelsel. Daarom moet er meer geld vrijgemaakt voor biomedisch onderzoek, aldus het rapport. Cognitieve gedragstherapie is misschien toch niet altijd de beste aanpak. Een waarschuwing ook aan keuringsartsen om arbeidsongeschikten niet als 'weigerend' te betitelen als ze niet naar de psycholoog willen. Want misschien hebben ze een punt als ze zeggen dat het bij hen niet werkt.

Naar schatting 35.000 mensen hebben deze ziekte, velen van hen kunnen daardoor niet meer werken. "Dit is een enorme erkenning voor patiënten: het gaat om een ernstige chronische ziekte en er is een lichamelijke oorzaak", zegt voorzitter Yvonne van der Ploeg van de ME/CVS-patiëntenvereniging. "Ze hoeven niet meer verplicht naar cognitieve gedragstherapie die niet werkt. Of oefeningen doen waar men toch alleen maar vermoeider van wordt."