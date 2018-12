ChristenUnie wil militairen naar Syrië

De Franse regering wil voorlopig niet weg uit Syrië. Volgens minister van defensie Florence Parly is het eerst nodig de restanten van Islamitische Staat (IS) te verslaan. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind vindt de risico’s van een volledige westerse terugtrekking ook te groot. “We hebben samen met onze Koerdische bondgenoten op de grond veel moeite gestoken in de strijd tegen IS. Als we ons nu terugtrekken dreigen Assad of Turkije het Koerdisch gebied onder de voet te lopen. Volgens Trump neemt Turkije de strijd tegen IS dan wel over, maar dat is wensdenken. Turkije is juist een uitvalsbasis voor IS geweest.”

Voordewind signaleert nog een ander risico. “Als de Koerden al hun militaire kracht nodig hebben om een Turkse inval af te slaan, kunnen de overgebleven delen van IS zich hergroeperen.”

Het afgelopen jaar was Nederland met straaljagers actief boven Syrië om IS te bombarderen, maar die missie loopt deze maand af . Zowel een verlengde missie met de F-16’s als de inzet van grondtroepen zijn voor Voordewind bespreekbaar.

De afgelopen jaren zeiden Europese regeringsleiders regelmatig dat Europa meer voor de eigen veiligheid moet doen, in plaats van de Amerikanen telkens het zware werk te laten opknappen. Voordewind meent dat het tijd is de daad bij het woord te voegen. “Voor ons staan er andere belangen op het spel dan voor de Amerikanen. Als het Koerdische gebied valt, kan dat tot nieuwe vluchtelingenstromen richting Europa leiden. En als IS zich hergroepeert, ontstaat er opnieuw een aanlokkelijke bestemming voor Europese jihadgangers.”

De risico’s van Nederlandse militaire inzet zijn vooralsnog beperkt, zo schat Voordewind in. “Er vinden nauwelijks gevechten plaats in de gebieden waar Amerikaanse militairen zitten. Het draait om afschrikking zodat Turkije de Koerden niet zomaar kan aanvallen. De Europese Unie kan die bufferrol op een soortgelijke manier als de Amerikanen met beperkte middelen vervullen.”

Risico’s

“De Franse militairen kunnen bijstand op de grond gebruiken en er is ook een no-flyzone nodig. Nederland moet een aandeel in de operatie leveren. Welke eenheden daarvoor precies paraat zijn, kan de commandant der strijdkrachten het beste beoordelen.” Wel beaamt hij dat het niet om een symbolische inzet zou moeten gaan. Als Nederland Frankrijk en Groot-Brittannië echt wil ondersteunen, dan moet het bereid zijn risico’s te delen.

Een missie met grondtroepen ligt gevoelig in Den Haag. Tot nu toe vocht Nederland alleen vanuit de lucht in Syrië tegen IS. In Irak gaven Nederlandse militairen training en advies aan lokale eenheden. Toen CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma in 2015 met grondtroepen opvanglocaties voor vluchtelingen in het noorden van Syrië wilde inrichten, werd hij weggehoond.

Juist door nu militairen te sturen, blijven de risico’s volgens Voordewind beheersbaar. “Dan voorkomen we dat het opnieuw misgaat. Als we niets doen en IS breidt zijn gebied weer uit, dan moeten we op termijn een grotere strijd voeren.”

De ChristenUnie heeft nog een reden om te hechten aan de veiligheid van Syrisch Koerdistan. Naast soennitische Koerden wonen er minderheden, onder wie christenen. “Als Turkije met zijn islamistische­­ Syrische bondgenoten binnenvalt, is er een reële kans dat zij de min­derheden verjagen”, stelt Voordewind. “Dat hebben we als Europa begin­­ dit jaar al laten gebeuren in Afrin. Dat mogen­­ we niet nogmaals toestaan.”