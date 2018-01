ChristenUnie stuurt aan op uitstel Lelystad Airport

"Voor mij is een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum", stelt Kamerlid Eppo Bruins vandaag in het AD. Zijn fractie hakt in januari de knoop door. Dan moet meer duidelijk zijn over het minimale aantal vluchten dat nodig is om Lelystad Airport te kunnen openen en over de hinder van lage aanvliegroutes.

Lelystad moet vanaf 2019 vakantievluchten van Schiphol overnemen, maar er is veel te doen over de gevolgen voor het milieu en de geluidsoverlast. Omliggende provincies bieden veel weerstand tegen de plannen. Vooral in Gelderland en Overijssel is dat het geval. Daar wonen veel ChristenUnie-stemmers, erkent Bruins. "Maar wij komen op voor alle kiezers."

Mensen hebben het gevoel dat de ope­nings­plan­nen er met stoom en kokend water doorheen worden gedrukt Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie

Volgens het Kamerlid hebben mensen het gevoel dat de openingsplannen van Lelystad Airport er "met stoom en kokend water" doorheen worden gedrukt. "Het vertrouwen is hierdoor onder het nulpunt gedaald." Daarom zou het volgens hem logisch kunnen zijn dat de opening wordt uitgesteld. "Het is nodig dat er nu een zorgvuldig proces op gang komt om dat vertrouwen te herwinnen."

Bruins zegt de herindeling van het luchtruim die in 2023 klaar moet zijn erg belangrijk te vinden. Tussen 2019 en 2021 moet duidelijk worden hoe die nieuwe indeling eruit komt te zien. "Dan pas kunnen berekeningen over de eindsituatie gemaakt worden en wordt écht duidelijk wat de gevolgen voor milieu en geluidshinder zijn. In een zorgvuldig proces, moet je dat mee laten wegen."

De Tweede Kamer wacht nog op nieuwe berekeningen over de geluids- en milieuoverlast, voordat er gestemd gaat worden. "Maar ik zie nog niet hoe die informatie mij ervan kan overtuigen dat uitstel te voorkomen is", aldus Bruins.

In het regeerakkoord staat: 'Het kabinet gaat de voorgenomen aanpassing van het luchtruim per 2023, of zoveel eerder als mogelijk realiseren om vliegroutes in het hele land te optimaliseren en verkorten. Dit leidt tot minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, en de mogelijkheid voor Schiphol en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen.'

