ChristenUnie-leider Segers weet het zeker: Dit kabinet dat komt er

Segers verdedigde de compromissen die de vier onderling zo verschillende partijen moeten sluiten, tegenover zijn SP-collega Emile Roemer. Die vindt het schadelijk als tegenstellingen worden begraven en het kabinet geen duidelijke koers bepaalt. Roemer ziet nog liever een rechts dan een compromiskabinet, zei hij vanochtend in perscentrum Nieuwspoort op de eerste Kamerdag na de zomervakantie.

Het draagvlak van het kabinet in wording is zo krap dat het wel op zoek moet naar bondgenoten, houdt Segers vol.

De SP-voorman sprak de vrees uit dat hij tegenover een kabinet met gesloten gelederen komt te staan. Segers erkende dat het regeerakkoord waaraan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werken langer wordt dan een enkel A4'tje en de coalitiepartners dus weinig speelruimte laat om samen te werken met de oppositie. Maar het draagvlak van het kabinet in wording is zo krap dat het wel op zoek moet naar bondgenoten, houdt hij vol.

Daarom is Segers ook zo teleurgesteld dat het overleg tussen werkgevers en werknemers over een sociaal akkoord gisteren is mislukt, zei hij. Zijn SP-collega was daarover juist blij.

Roemer haalde uit naar zijn voormalige fractiegenoot Sharon Gesthuizen. Die hekelt in het vandaag verschenen boek ‘Schoonheid macht liefde’, de harde omgangsvormen binnen de SP, als ook het volgens haar autoritaire leiderschap van Jan Marijnissen, oprichter en decennialang boegbeeld van de partij.

Gesthuizen wilde het boek volgens Roemer niet met de SP-top delen en ze was dus "alleen maar uit op beschadigen".

