ChristenUnie en D66: Red kinderen van jihadisten bij levensgevaar

Kamerleden van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hadden afgelopen weekeinde overleg over jihadkinderen. Afgesproken is dat het kabinet geen jihadgangers of hun kinderen terughaalt, maar D66 en ChristenUnie willen dat er een uitzondering wordt gemaakt als er sprake is van een 'levensbedreigende' situatie, zegt Voordewind. "Dan moeten wij opnieuw een keuze maken." De VVD is het met deze uitzondering niet eens. Kamerlid Arno Rutte: "We kunnen wel noodhulp geven, maar kinderen van jihadgangers moet niet terug kunnen keren. Voor je het weet komen de ouders er achteraan."

Lees verder na de advertentie